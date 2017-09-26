В Екатеринбурге учителя начальной школы вынуждены брать по два класса
Руководитель екатеринбургского департамента образования Екатерина Сибирцева заявила о дефиците учителей в городских школах.
Руководитель екатеринбургского департамента образования Екатерина Сибирцева заявила о дефиците учителей в городских школах.
Особенно остро стоит вопрос в начальном звене — некоторым учителям придется вести по два класса в две смены. Также существует нехватка преподавателей математики, русского и английского языков.
Отметим, средняя учительская зарплата в Екатеринбурге составляет 33650 рублей.
«Конечно, хотелось бы уровень выше, потому что профессия серьезная и сложная. Однако зарплатное финансирование идет из регионального бюджета», — заявила Сибирцева, дав понять, что город не может существенно влиять на уровень учительского дохода.