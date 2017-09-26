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09:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Разыскивают девочку-подростка, путешествующую автостопом

В Челябинске ищут 14-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома еще 28 августа.

С тех пор Валерия Гурошайвели (Кожевникова) не объявлялась, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию «Легион-СПАС».

Уточняется, что девочка путешествует автостопом и с помощью интернет-сервиса BlaBlaCar. Может находиться в любом городе России.

Приметы: рост 150−155 см, вес 45−47 кг, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы темно-русые (могут быть любого цвета), короткая стрижка каре. Особые приметы: сломанная носовая перегородка, возможно, пирсинг на бровях, много сережек в ушах. Была одета в розовую куртку на молнии без капюшона, синие джинсы, на ногах — черные кроссовки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 908 053 4197 (координатор поиска Ирина), а также на горячую линию отряда (351) 2777 911 или в полицию.

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