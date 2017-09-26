Разыскивают девочку-подростка, путешествующую автостопом

С тех пор Валерия Гурошайвели (Кожевникова) не объявлялась, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию «Легион-СПАС».

Уточняется, что девочка путешествует автостопом и с помощью интернет-сервиса BlaBlaCar. Может находиться в любом городе России.

Приметы: рост 150−155 см, вес 45−47 кг, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы темно-русые (могут быть любого цвета), короткая стрижка каре. Особые приметы: сломанная носовая перегородка, возможно, пирсинг на бровях, много сережек в ушах. Была одета в розовую куртку на молнии без капюшона, синие джинсы, на ногах — черные кроссовки.

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