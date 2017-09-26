Разыскивают девочку-подростка, путешествующую автостопом
В Челябинске ищут 14-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома еще 28 августа.
В Челябинске ищут 14-летнюю школьницу. Девочка ушла из дома еще 28 августа.
С тех пор Валерия Гурошайвели (Кожевникова) не объявлялась, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию «Легион-СПАС».
Уточняется, что девочка путешествует автостопом и с помощью
Приметы: рост 150−155 см, вес 45−47 кг, среднее телосложение, глаза зеленые, волосы
Всех, кто обладает