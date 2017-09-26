Прикамских студентов привлекут к благоустройству территорий

Более того, благодаря «Городским реновациям» появляется возможность не только преобразить дворы и улицы, но и подготовить кадровый резерв для профильных организаций и органов власти из специалистов, необходимых для формирования комфортной городской среды.



«Проект “Городские реновации” — молодое, технологичное студенческое движение. Наша задача — вовлечение молодёжи в развитие городской среды, благоустройства, современных городских реноваций. Мы формируем студенческие сообщества, отличительной чертой которых является желание собственными силами развивать родные города, и, что очень важно, усиливать свои профессиональные компетенции, повышая конкурентоспособность на рынке труда. Развитие профессионализма — второй приоритет нашего движения», — отметил руководитель федеральной дирекции Всероссийского проекта «Городские реновации» Олег Зоря.



При поддержке Минстроя РФ в ближайшие несколько лет планируется привлечь студентов к благоустройству территорий в половине субъектов России. В 2017 — 2018 годах Студенческая лига жилищно-коммунального хозяйства «Городские реновации» планирует привлечь более 3 тысяч студентов и 40 тысяч участников среди населения, а реализовывать его будут в 45 регионах на базе 40 вузов технического и архитектурно-строительного профиля.



В данный момент проходит согласование со всеми заинтересованными сторонами проекта: органами государственной власти, курирующими вопросы благоустройства на территории Пермского края, и вузами края. После этого будет сформирован план реализации проекта на 2017 год, в котором будут прописаны конкретные мероприятия со сроками.



Лучшие студенты Прикамья смогут принять участие во Всероссийском форуме «Города» в ноябре 2017 года в Ярославле. Подробности о проведении проекта «Городские реновации» можно узнать на сайте Общероссийской общественной молодежной организации «Студенты России».