Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ВСУ дали шанс «перемолотить российскую армию»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
Неизвестный принес сумку с 1 млн руб. в благотворительный фонд РФ
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Саакашвили наказали за нелегальный переход границы
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Москве открыли памятник Калашникову
09:52 (мск), источник: Новости Перми

Прикамских студентов привлекут к благоустройству территорий

В Пермском крае осуществляется запуск Всероссийского проекта «Городские реновации», инициированного общероссийской общественной молодежной организацией «Студенты России».

Поддержку в реализации проекта оказывает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Всероссийский совет местного самоуправления и Союз архитекторов России.

В рамках проекта студенты, обучающиеся по техническому и архитектурно-строительному профилю, смогут проектировать малые архитектурные формы, арт-объекты, создавать концепции территориального развития объектов реновации, а также собирать предложения от граждан по улучшению своего города.

Проектная деятельность будет осуществляться по нескольким направлениям: подготовка дизайн-макетов благоустройства общественных и придомовых пространств, вовлечение населения в процессы благоустройства, поддержка молодых специалистов и медиапродвижение. Участие в проекте для всех студентов бесплатное. Возможно дистанционное обучение.

Планируется, что для работы будут выбраны объекты приоритетного проекта Минстроя «Формирование комфортной городской среды», что позволит участникам реализовать свои задумки на практике.

Более того, благодаря «Городским реновациям» появляется возможность не только преобразить дворы и улицы, но и подготовить кадровый резерв для профильных организаций и органов власти из специалистов, необходимых для формирования комфортной городской среды.

«Проект “Городские реновации” — молодое, технологичное студенческое движение. Наша задача — вовлечение молодёжи в развитие городской среды, благоустройства, современных городских реноваций. Мы формируем студенческие сообщества, отличительной чертой которых является желание собственными силами развивать родные города, и, что очень важно, усиливать свои профессиональные компетенции, повышая конкурентоспособность на рынке труда. Развитие профессионализма — второй приоритет нашего движения», — отметил руководитель федеральной дирекции Всероссийского проекта «Городские реновации» Олег Зоря.

При поддержке Минстроя РФ в ближайшие несколько лет планируется привлечь студентов к благоустройству территорий в половине субъектов России. В 2017 — 2018 годах Студенческая лига жилищно-коммунального хозяйства «Городские реновации» планирует привлечь более 3 тысяч студентов и 40 тысяч участников среди населения, а реализовывать его будут в 45 регионах на базе 40 вузов технического и архитектурно-строительного профиля.

В данный момент проходит согласование со всеми заинтересованными сторонами проекта: органами государственной власти, курирующими вопросы благоустройства на территории Пермского края, и вузами края. После этого будет сформирован план реализации проекта на 2017 год, в котором будут прописаны конкретные мероприятия со сроками.

Лучшие студенты Прикамья смогут принять участие во Всероссийском форуме «Города» в ноябре 2017 года в Ярославле. Подробности о проведении проекта «Городские реновации» можно узнать на сайте Общероссийской общественной молодежной организации «Студенты России».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Пермском крае будут осуждены «черные риэлторы»
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Ирину Яровую назвали кандидатом в губернаторы Мурманской области
Сенаторы хотят разрешить работать заключенным вне тюрем
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Реновацией жилья смогут воспользоваться не все регионы
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь