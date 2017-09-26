В Ялте разрабатывают план мероприятий на 180-летие города

Так, согласно словам и.о. главы администрации Ялты Елены Сотниковой, на данный момент разрабатывается постановление о проведении мероприятий к торжественной дате.

«180-летие со дня присвоения Ялте статуса города — это грандиозное событие, поэтому праздничные мероприятия продлятся не только 4 апреля, а начнутся, скорее всего, уже сразу после новогодних праздников и будут продолжаться на протяжении всего следующего года», — подчеркнула Сотникова.