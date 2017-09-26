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09:44 (мск), источник: Sputnik

Затяжные дожди идут на смену теплу в Узбекистане

Уже на этой неделе узбекистанцы ощутят на себе приход осени — синоптики обещают постепенное понижение температуры воздуха, усиление ветра и осадки.

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Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в республике во второй половине недели продолжит снижаться.

В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 27 сентября — 8−13градусов, 28—30 сентября понизится до 3−8 градусов тепла, в дневные часы воздух прогреется до 13−18 градусов.

В Бухарской и Навоийской областях 27—28 сентября температура ночью будет колебаться от 10 до 15 градусов, 29—30 сентября понизится до 6−11о, днем 27 сентября будет 20−25 градусов, 28—30 сентября температура составит 15−20 градусов тепла.

В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях 27 сентября ночью столбик термометра покажет 10−15 градусов, днем — 20−25 градусов, а 28—29 сентября ночью температура воздуха составит 8−13 градусов, днем — 15−20 градусов. 30 сентября ожидается в ночные часы 6−11 градусов выше ноля, в дневные — 18−23 градуса.

Температура воздуха в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ночью 27—28 сентября составит 10−15 градусов, 29—30 сентября понижение до 6−11 градусов. Днем 27—28 сентября ожидается 23−28 градусов, 29—30 сентября — 20−25 градусов, по Кашкадарьинской области — до 18−23 градусов.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночная температура 27—29 сентября будет колебаться от 10 до 15 градусов, 30 сентября — от 7 до 12 градусов, дневная температура 27—28 сентября будет 20−25 градусов, 29—30 сентября понизится до 15−20 градусов.

В горных районах республики температура ночью 27—28 сентября — 7−12 градусов выше ноля, 29—30 сентября — 2−7 градусов, днем 27 сентября — 13−18 градусов, 28—30 сентября — 10−15 градусов.

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