Затяжные дожди идут на смену теплу в Узбекистане
Уже на этой неделе узбекистанцы ощутят на себе приход осени — синоптики обещают постепенное понижение температуры воздуха, усиление ветра и осадки.
Уже на этой неделе узбекистанцы ощутят на себе приход осени — синоптики обещают постепенное понижение температуры воздуха, усиление ветра и осадки.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в республике во второй половине недели продолжит снижаться.
В Каракалпакстане и Хорезмской области ожидается переменная облачность, местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью 27 сентября — 8−13градусов,
В Бухарской и Навоийской областях
В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях 27 сентября ночью столбик термометра покажет 10−15 градусов, днем — 20−25 градусов, а
Температура воздуха в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ночью
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ночная температура
В горных районах республики температура ночью