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10:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Роспотребнадзор опубликовал список улиц с грязным воздухом в Челябинске

Неблагоприятные условия первой степени опасности сегодня сразу в нескольких городах Южного Урала.

Плохо будут рассеиваться вредные примеси в Карабаше, Сатке, Коркино и Троицке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Данные опубликовало региональное министерство экологии и дало предписание властям организовать работу по регулированию выбросов в атмосферу и проведению замеров. Результаты прошлых исследований за август-сентябрь обнародовал региональный Роспотребнадзор. Замеры делал Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области.

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В зоне влияния ЧМК 10 августа из 51 пробы 9 не соответствовали гигиеническим нормативам: зафиксировано превышение по фенолу и нафталину.

В районе улиц Кирова и проспекта Победы 2 августа из 48 проб шесть показали превышение выбросов. Одна — по содержанию оксида углерода, одна — диоксида азота, и четыре — по взвешенным веществам.

На перекрестке Блюхера-Доватора, при проверках 3 августа, из 48 образцов пять — с превышением гигиенических нормативов: по содержанию оксида углерода и взвешенных веществ.

Аналогичную картину наблюдали исследователи при отборе проб на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Комсомольском проспекте. Из 48 проб четыре показали превышение ПДК — также по оксиду углерода и взвешенным веществам. Данные о выбросах ведомство направило в Региональное министерство экологии и в Росприроднадзор.

Анна Селезнева

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