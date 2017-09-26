Роспотребнадзор опубликовал список улиц с грязным воздухом в Челябинске
Неблагоприятные условия первой степени опасности сегодня сразу в нескольких городах Южного Урала.
Неблагоприятные условия первой степени опасности сегодня сразу в нескольких городах Южного Урала.
Плохо будут рассеиваться вредные примеси в Карабаше, Сатке, Коркино и Троицке, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Данные опубликовало региональное министерство экологии и дало предписание властям организовать работу по регулированию выбросов в атмосферу и проведению замеров. Результаты прошлых исследований за
В зоне влияния ЧМК 10 августа из 51 пробы 9 не соответствовали гигиеническим нормативам: зафиксировано превышение по фенолу и нафталину.
В районе улиц Кирова и проспекта Победы 2 августа из 48 проб шесть показали превышение выбросов. Одна — по содержанию оксида углерода, одна — диоксида азота, и четыре — по взвешенным веществам.
На перекрестке
Аналогичную картину наблюдали исследователи при отборе проб на перекрестке улиц Молодогвардейцев и Комсомольском проспекте. Из 48 проб четыре показали превышение ПДК — также по оксиду углерода и взвешенным веществам. Данные о выбросах ведомство направило в Региональное министерство экологии и в Росприроднадзор.
Анна Селезнева