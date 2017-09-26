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10:19 (мск), источник: ЕАН

МЧС начало масштабные учения «Пожар в аэропорту Кольцово»

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начались заранее проанонсированные учения МЧС.

По легенде, условный пожар спасатели тушат в кафе на первом этаже терминала А.

Для подвоза воды к зданию аэропорта привлечён пожарный поезд и развернут штаб пожаротушения. На месте работают психологи МЧС. Всего в учениях будут задействованы 18 единиц техники и более 50 человек, в том числе пожарные, спасатели, медики, полиция, аварийно-спасательная служба аэропорта.

Пассажирам неудобств не обещают. По данным пресс-службы ГУ МЧС, все рейсы аэропорт будет отправлять и принимать по расписанию.

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