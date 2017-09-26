МЧС начало масштабные учения «Пожар в аэропорту Кольцово»
В екатеринбургском аэропорту Кольцово начались заранее проанонсированные учения МЧС.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово начались заранее проанонсированные учения МЧС.
По легенде, условный пожар спасатели тушат в кафе на первом этаже терминала А.
Для подвоза воды к зданию аэропорта привлечён пожарный поезд и развернут штаб пожаротушения. На месте работают психологи МЧС. Всего в учениях будут задействованы 18 единиц техники и более 50 человек, в том числе пожарные, спасатели, медики, полиция,
Пассажирам неудобств не обещают. По данным