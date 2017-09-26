Из «Ашана» на Губайдуллина эвакуировали людей
Обеспокоенные уфимцы сообщили в редакцию программы «Вести-Башкортостан» о том, что из гипермаркета «Ашан» на улице Губайдуллина эвакуируют людей.
Обеспокоенные уфимцы сообщили в редакцию программы «Вести-Башкортостан» о том, что из гипермаркета «Ашан» на улице Губайдуллина эвакуируют людей.
Редакция нашей программы связалась с администрацией ТРЦ «Аркада». Там нам сообщили, что это плановая эвакуация в рамках противопожарных учений и горожанам не стоит беспокоиться. Напомним, на прошлой неделе на уфимские торговые центры и гостиницы обрушились звонки о заложенной бомбе. А через неделю ситуация вновь повторилась.
Одновременно, сразу из крупнейших торговых центров приходилось эвакуировать посетителей и персонал. Сейчас лжетеррористов разыскивает полиция.