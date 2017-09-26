Из «Ашана» на Губайдуллина эвакуировали людей

Редакция нашей программы связалась с администрацией ТРЦ «Аркада». Там нам сообщили, что это плановая эвакуация в рамках противопожарных учений и горожанам не стоит беспокоиться. Напомним, на прошлой неделе на уфимские торговые центры и гостиницы обрушились звонки о заложенной бомбе. А через неделю ситуация вновь повторилась.