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10:39 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Из «Ашана» на Губайдуллина эвакуировали людей

Обеспокоенные уфимцы сообщили в редакцию программы «Вести-Башкортостан» о том, что из гипермаркета «Ашан» на улице Губайдуллина эвакуируют людей.

Редакция нашей программы связалась с администрацией ТРЦ «Аркада». Там нам сообщили, что это плановая эвакуация в рамках противопожарных учений и горожанам не стоит беспокоиться. Напомним, на прошлой неделе на уфимские торговые центры и гостиницы обрушились звонки о заложенной бомбе. А через неделю ситуация вновь повторилась.

Одновременно, сразу из крупнейших торговых центров приходилось эвакуировать посетителей и персонал. Сейчас лжетеррористов разыскивает полиция.

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