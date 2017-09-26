Жители Дзержинского района сегодня ночью дождались горячей воды

В ООО «Концессии теплоснабжения» пояснили, что летом, когда обновлялись тепловых магистралей, был выполнен беспрецедентно большой объем работ: ремонт сети в таких масштабах не проводился с 1980-х годов, то есть со времени застройки микрорайона «Семь ветров». Этот участок в первую очередь был внесен в план инвестпрограммы: выбирались те объекты для реконструкции, состояние которых уже давно оценивалось как критическое. Так, каждый год по нескольку раз во время отопительного сезона жители Семи ветров оставались без тепла и горячей воды: на изношенных трубопроводах фиксировались порывы.
Магистральный теплопровод, проходящий между жилыми домами № 72 и 68 вдоль бульвара 30-летия Победы, — один из важнейших объектов. Его и решили реконструировать в рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения».
Сеть протяженностью 820 метров построена в 1984 году. В настоящее время она обеспечивает теплом и горячей водой 26 объектов, из которых 19 — жилые многоквартирные дома. Работы по техперевооружению имеют цели обеспечить надежное функционирование сетей и до минимума сократить теплопотери, а значит, повысить качество предоставляемых волгоградцам коммунальных услуг.
— Особенностью реконструкции является увеличение диаметра тепловой сети. После перекладки здесь вместо трубопроводов 300 мм будут функционировать трубопроводы диаметром 400 мм. Сегодня микрорайон «Семь ветров» динамично развивается. Теплотрасса с большим диаметром даст возможность в полном объеме обеспечить теплом и горячей водой всех потребителей, — сообщил начальник тепловых сетей Дзержинского района Игорь Захаров.
Магистральный трубопровод, пролегающий вдоль улицы имени Константина Симонова, также был проложен на этом участке более 30 лет назад. Его обновление — замена наиболее проблемного участка тепломагистрали протяженностью порядка 414 метров в однотрубном исчислении на трубопровод диаметром 500 мм — обеспечит качественную подачу тепла и горячей воды в 62 многоквартирных дома.
Как пояснили в ООО «Концессии теплоснабжения», чтобы трубы полностью заполнились, необходимо около суток: уже сегодня подача ГВС во все дома должна возобновиться. Горячую воду уже получили здания, расположенные по улицам Новодвинской, Качинцев, Московской, частично по бульвару 30-летия Победы. Сегодня праздник будет и на улицах Симонова, 8-й Воздушной Армии, Землячки: дойдет горячая вода, которой здесь не видели почти два месяца.
Компания приносит жителям извинения за доставленные неудобства. Что касается начисления платы за период, когда услуга не предоставлялась, плата за нее, согласно всем нормативам, не взимается. Перерасчет за август сделают в сентябре, а за сентябрь — по факту предоставления услуги в сентябре. Иными словами, в сентябрьской платежке коммунальщики отразят перерасчет за два месяца — август и сентябрь.