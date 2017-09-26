Жители Дзержинского района сегодня ночью дождались горячей воды

Источник: РИАЦ

В ООО «Концессии теплоснабжения» пояснили, что летом, когда обновлялись тепловых магистралей, был выполнен беспрецедентно большой объем работ: ремонт сети в таких масштабах не проводился с 1980-х годов, то есть со времени застройки микрорайона «Семь ветров». Этот участок в первую очередь был внесен в план инвестпрограммы: выбирались те объекты для реконструкции, состояние которых уже давно оценивалось как критическое. Так, каждый год по нескольку раз во время отопительного сезона жители Семи ветров оставались без тепла и горячей воды: на изношенных трубопроводах фиксировались порывы.

Магистральный теплопровод, проходящий между жилыми домами № 72 и 68 вдоль бульвара 30-летия Победы, — один из важнейших объектов. Его и решили реконструировать в рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения».

Сеть протяженностью 820 метров построена в 1984 году. В настоящее время она обеспечивает теплом и горячей водой 26 объектов, из которых 19 — жилые многоквартирные дома. Работы по техперевооружению имеют цели обеспечить надежное функционирование сетей и до минимума сократить теплопотери, а значит, повысить качество предоставляемых волгоградцам коммунальных услуг.

— Особенностью реконструкции является увеличение диаметра тепловой сети. После перекладки здесь вместо трубопроводов 300 мм будут функционировать трубопроводы диаметром 400 мм. Сегодня микрорайон «Семь ветров» динамично развивается. Теплотрасса с большим диаметром даст возможность в полном объеме обеспечить теплом и горячей водой всех потребителей, — сообщил начальник тепловых сетей Дзержинского района Игорь Захаров.

Магистральный трубопровод, пролегающий вдоль улицы имени Константина Симонова, также был проложен на этом участке более 30 лет назад. Его обновление — замена наиболее проблемного участка тепломагистрали протяженностью порядка 414 метров в однотрубном исчислении на трубопровод диаметром 500 мм — обеспечит качественную подачу тепла и горячей воды в 62 многоквартирных дома.

Как пояснили в ООО «Концессии теплоснабжения», чтобы трубы полностью заполнились, необходимо около суток: уже сегодня подача ГВС во все дома должна возобновиться. Горячую воду уже получили здания, расположенные по улицам Новодвинской, Качинцев, Московской, частично по бульвару 30-летия Победы. Сегодня праздник будет и на улицах Симонова, 8-й Воздушной Армии, Землячки: дойдет горячая вода, которой здесь не видели почти два месяца.