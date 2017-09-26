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13:34 (мск), источник: Индикатор

Возвращение массы после диеты можно предотвратить

Исследователи нашли метод, который помогает предотвратить возвращение потерянной после диеты массы у мышей. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Чтобы предотвратить риск ожирения, некоторые стремятся ограничить калорийность потребляемой пищи. Это помогает снизить массу тела в относительно быстрые строки, но всегда влечет за собой возвращение массы: этому способствует изменение метаболизма, в том числе рост аппетита.

Ученые из клиники Майо в штате Миннесота (США) исследовали, можно ли предотвратить набор мышами массы, если контролировать уровень гормона грелина. Количество этого гормона увеличивается перед приемами пищи, а после уменьшается. Для этого грызунов в возрасте 8−20 недель кормили продуктами с высоким содержанием жира, а затем их перевели на рацион, где калорий содержалось на 40% меньше. Это привело к существенному понижению массы.

После начала диеты мышам вводили аденоассоциированный вирус. Он вызывает экспрессию двух ферментов, из-за которых либо деактивируется грелин, либо ускоряется течение реакции окисления, важной для метаболизма. Спустя три недели мышам начали давать продукты с низким содержанием жиров.

Выяснилось, что у грызунов, в организме которых был вирус, уровень грелина был меньше. Эти мыши потребляли меньше калорий, восстанавливали меньшую часть исходной массы и были более толерантны к глюкозе. По мнению авторов работы, результаты исследования могут помочь для лечения ожирения.

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