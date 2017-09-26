Возвращение массы после диеты можно предотвратить
Исследователи нашли метод, который помогает предотвратить возвращение потерянной после диеты массы у мышей. Об этом сообщается в журнале PNAS.
Исследователи нашли метод, который помогает предотвратить возвращение потерянной после диеты массы у мышей. Об этом сообщается в журнале PNAS.
Чтобы предотвратить риск ожирения, некоторые стремятся ограничить калорийность потребляемой пищи. Это помогает снизить массу тела в относительно быстрые строки, но всегда влечет за собой возвращение массы: этому способствует изменение метаболизма, в том числе рост аппетита.
Ученые из клиники Майо в штате Миннесота (США) исследовали, можно ли предотвратить набор мышами массы, если контролировать уровень гормона грелина. Количество этого гормона увеличивается перед приемами пищи, а после уменьшается. Для этого грызунов в возрасте 8−20 недель кормили продуктами с высоким содержанием жира, а затем их перевели на рацион, где калорий содержалось на 40% меньше. Это привело к существенному понижению массы.
После начала диеты мышам вводили аденоассоциированный вирус. Он вызывает экспрессию двух ферментов,
Выяснилось, что у грызунов, в организме которых был вирус, уровень грелина был меньше. Эти мыши потребляли меньше калорий, восстанавливали меньшую часть исходной массы и были более толерантны к глюкозе. По мнению авторов работы, результаты исследования могут помочь для лечения ожирения.