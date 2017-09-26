В пермских трамваях и троллейбусах включат печки

Источник: РИА "Новости"

Пермский электротранспорт переходит на зимний режим работы.

«В связи с понижением уличной температуры в пермском электротранспорте запущены теновые обогреватели, находящиеся под пассажирскими сидениями. Теновые обогреватели — это первая ступень отопления, которая запускается при температуре от +5° до -5°», — сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс».

Когда уличная температура опускается ниже -5°, то включатся вторая и третья ступени системы — электрокалорифы — приборы, управляющие нагретым до нужной температуры потоком воздуха, и дополнительная система отопления — тепловые завесы.

Системы отопления тепловые завесы установлены в 24 пермских трамваях. Они расположены над дверными проемами и ограничивают поступление холодного воздуха в вагон. В первую очередь такие приборы устанавливались в трамваях старых моделей.