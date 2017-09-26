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10:31 (мск), источник: АиФ Прикамье

В пермских трамваях и троллейбусах включат печки

Электротранспорт переходит на зимний режим работы.

Источник: РИА "Новости"

Пермский электротранспорт переходит на зимний режим работы.

«В связи с понижением уличной температуры в пермском электротранспорте запущены теновые обогреватели, находящиеся под пассажирскими сидениями. Теновые обогреватели — это первая ступень отопления, которая запускается при температуре от +5° до -5°», — сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс».

Когда уличная температура опускается ниже -5°, то включатся вторая и третья ступени системы — электрокалорифы — приборы, управляющие нагретым до нужной температуры потоком воздуха, и дополнительная система отопления — тепловые завесы.

Системы отопления тепловые завесы установлены в 24 пермских трамваях. Они расположены над дверными проемами и ограничивают поступление холодного воздуха в вагон. В первую очередь такие приборы устанавливались в трамваях старых моделей.

Помимо этого, служба пути совместно со службой энергохозяйства проводит подготовительные работы в преддверии зимнего сезона. Также проверяется работоспособность обогревов стрелочных переводов на перекрестках трамвайных путей.

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