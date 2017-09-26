Украинских собак и кролика не пустили в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости (Крым). За неделю сотрудники крымского управления Россельхознадзора пресекли 85 попыток ввоза с Украины запрещенных продуктов общим весом около 171 кг. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости (Крым). За неделю сотрудники крымского управления Россельхознадзора пресекли 85 попыток ввоза с Украины запрещенных продуктов общим весом около 171 кг. Об этом сообщает
В сумках и чемоданах граждане пытались провезти в Крым 67 кг мяса птицы, около 32 кг сала, почти 30 кг мясных и колбасных изделий, более 8 кг свинины, почти 3 кг говядины, 283 яйца, т.д.
Кроме того, на полуостров не пустили 6 собак и кролика без ветеринарных сопроводительных документов.