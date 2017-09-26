Часть Симферополя 26 сентября останется без света
Отключения ожидаются до 17.00.
Отключения ожидаются до 17.00.
В Симферополе 26 сентября будут отключать свет. Связано это с ремонтными работами, которые будут проводить специалисты «Крымэнерго».
— Электроэнергия будет отключена по следующим адресам: ТП-240 Л -13 — Бокуна Переулок 2−12; 1−15; улица Куйбышева 62−96; 60/24; улица Обшественная 48−58; 47−63; улица Огородный Переулок 2−12; 1−15; улица Стрелковая 24−26; улица Чонгарская 34−48; 49−55.
Подачу электричества возобновят в 17.00.
Напомним, в Крыму 26 сентября объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ураганный ветер, порывы которого будут достигать 20−27 метров в секунду! На линиях электропередач возможны обрывы.