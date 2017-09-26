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10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Часть Симферополя 26 сентября останется без света

Отключения ожидаются до 17.00.

Источник: AP 2017

В Симферополе 26 сентября будут отключать свет. Связано это с ремонтными работами, которые будут проводить специалисты «Крымэнерго».

— Электроэнергия будет отключена по следующим адресам: ТП-240 Л -13 — Бокуна Переулок 2−12; 1−15; улица Куйбышева 62−96; 60/24; улица Обшественная 48−58; 47−63; улица Огородный Переулок 2−12; 1−15; улица Стрелковая 24−26; улица Чонгарская 34−48; 49−55.

Подачу электричества возобновят в 17.00.

Напомним, в Крыму 26 сентября объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ураганный ветер, порывы которого будут достигать 20−27 метров в секунду! На линиях электропередач возможны обрывы.

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