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12:09 (мск), источник: ТАСС

Аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы «ВИМ-Авиа»

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы «ВИМ-Авиа», говорится в сообщении Минтранса РФ.

«Аэропорт Внуково уже принял решение по приему всех бортов авиакомпании “ВИМ-Авиа” с начала сегодняшних суток», — отмечается в документе.

Согласование сетки полетов с привлечением других перевозчиков пройдет в течение двух дней, отметили в ведомстве.

В максимально возможном объеме будет обеспечено согласование сетки полетов по регулярным направлениям, преимущественно внутри страны, а также за рубеж. В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний, с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа».
Минтранс

В свою очередь председатель совета директоров Внукова Виталий Ванцев подтвердил ТАСС эту информацию. «Вся операционная деятельность ["ВИМ-Авиа"] будет вестись из Внуково как из базового аэропорта до тех пор, пока не будут развезены все пассажиры», — сказал он. Все самолеты компании перебазируются во Внуково, добавил Ванцев.

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Ранее Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании.

По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится под контролем.

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