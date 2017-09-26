Аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы «ВИМ-Авиа»
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы «ВИМ-Авиа», говорится в сообщении Минтранса РФ.
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы «ВИМ-Авиа», говорится в сообщении Минтранса РФ.
«Аэропорт Внуково уже принял решение по приему всех бортов авиакомпании “ВИМ-Авиа” с начала сегодняшних суток», — отмечается в документе.
Согласование сетки полетов с привлечением других перевозчиков пройдет в течение двух дней, отметили в ведомстве.
В максимально возможном объеме будет обеспечено согласование сетки полетов по регулярным направлениям, преимущественно внутри страны, а также за рубеж. В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний, с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа».
В свою очередь председатель совета директоров Внукова Виталий Ванцев подтвердил ТАСС эту информацию. «Вся операционная деятельность ["ВИМ-Авиа"] будет вестись из Внуково как из базового аэропорта до тех пор, пока не будут развезены все пассажиры», — сказал он. Все самолеты компании перебазируются во Внуково, добавил Ванцев.
Ранее Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании.
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» находится под контролем.