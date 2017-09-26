Аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы «ВИМ-Авиа»

«Аэропорт Внуково уже принял решение по приему всех бортов авиакомпании “ВИМ-Авиа” с начала сегодняшних суток», — отмечается в документе.

В максимально возможном объеме будет обеспечено согласование сетки полетов по регулярным направлениям, преимущественно внутри страны, а также за рубеж. В течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний, с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа».

В свою очередь председатель совета директоров Внукова Виталий Ванцев подтвердил ТАСС эту информацию. «Вся операционная деятельность ["ВИМ-Авиа"] будет вестись из Внуково как из базового аэропорта до тех пор, пока не будут развезены все пассажиры», — сказал он. Все самолеты компании перебазируются во Внуково, добавил Ванцев.