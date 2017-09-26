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11:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские молодожены попали под пристальное внимание ГИБДД

Водители свадебных кортежей создают аварийные ситуации.

Источник: РИА "Новости"

Красноярские сотрудники ГИБДД выявили десяток нарушений с водителями свадебных кортежей: нарушение правил перевозки пассажиров, парковка на пешеходном переходе, совершение аварийно-опасных маневров.

Напомним, на прошлой неделе экипажи ДПС осуществляли патрулирование улиц возле городских ЗАГСов Красноярска и в популярных местах свадебных фотосессий. Полицейские проводили беседы с водителями, перевозящими молодоженов и их гостей о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

От горожан часто поступают жалобы на то, что водители и пассажиры «свадебных машин» нарушают общественный порядок, громко сигналят без необходимости, что может дезориентировать других участников дорожного движения и пешеходов, а некоторые разгорячённые гости высовываются из окон на ходу.

Дорожные полицейские предупреждают, что подобные рейды пройдут и на этой неделе, начиная с пятницы, и рекомендуют автомобилистам быть внимательнее на дороге.

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