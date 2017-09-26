Красноярские молодожены попали под пристальное внимание ГИБДД
Водители свадебных кортежей создают аварийные ситуации.
Водители свадебных кортежей создают аварийные ситуации.
Красноярские сотрудники ГИБДД выявили десяток нарушений с водителями свадебных кортежей: нарушение правил перевозки пассажиров, парковка на пешеходном переходе, совершение
Напомним, на прошлой неделе экипажи ДПС осуществляли патрулирование улиц возле городских ЗАГСов Красноярска и в популярных местах свадебных фотосессий. Полицейские проводили беседы с водителями, перевозящими молодоженов и их гостей о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
От горожан часто поступают жалобы на то, что водители и пассажиры «свадебных машин» нарушают общественный порядок, громко сигналят без необходимости, что может дезориентировать других участников дорожного движения и пешеходов, а некоторые разгорячённые гости высовываются из окон на ходу.
Дорожные полицейские предупреждают, что подобные рейды пройдут и на этой неделе, начиная с пятницы, и рекомендуют автомобилистам быть внимательнее на дороге.