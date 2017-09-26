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11:50 (мск), источник: Вести Приморье

Сразу пятеро детей появились на свет в приморской семье

Четверо сыновей и одна дочка. Из Перинатального центра Владивостока 26 сентября выписали мать с пятью новорожденными. Счастливыми родителями стала семья Меркуловых из Партизанска.

Источник: Вести Приморье

Малыши появились на свет еще два месяца назад, весом не более 2 кг каждый. Поэтому после рождения они находились под наблюдением специалистов. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

Выписка состоялась в торжественной обстановке.

Теперь Меркуловы могут претендовать на материнский капитал и улучшение жилищных условий. Сейчас оба родителя работают железнодорожниками и проживают в однокомнатной квартире. Они признаются, что о пополнении семьи сразу на пятерых даже не мечтали.

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