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11:53 (мск), источник: Интерфакс

Полтысячи автомобилей и автобусов скопилось на закрытой Керченской переправе

26 сентября. Interfax-Russia.ru — Более 500 транспортных средств: автобусов, легковых и грузовых автомобилей, — ждут открытия движения паромов в Керченском проливе, остановленного в понедельник вечером.

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Источник: РИА "Новости"

«В порту “Кавказ” находятся 42 автобуса, 200 легковых автомобилей и 70 грузовиков, в порту “Крым” — 17 автобусов, 150 легковушек и 35 грузовых автомобилей», — сказал «Интерфаксу» представитель компании «Морская дирекция», оператор Керченской паромной переправы.

Переправа закрылась из-за шторма около 22:20 мск 25 сентября.

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на 26—29 сентября: скорость ветра может достигать 27 метров в секунду.

Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и «материковой» частью России. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов.

Пассажиропоток на переправе в 2016 году вырос на 31,2% по сравнению с 2015-м — до 6,25 млн человек.

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