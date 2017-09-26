Полтысячи автомобилей и автобусов скопилось на закрытой Керченской переправе
26 сентября.
26 сентября.
«В порту “Кавказ” находятся 42 автобуса, 200 легковых автомобилей и 70 грузовиков, в порту “Крым” — 17 автобусов, 150 легковушек и 35 грузовых автомобилей», — сказал «Интерфаксу» представитель компании «Морская дирекция», оператор Керченской паромной переправы.
Переправа закрылась
Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на
Керченская переправа — единственная автотранспортная артерия между Крымским полуостровом и «материковой» частью России. Она используется для перевозки людей, автомобилей и грузов.
Пассажиропоток на переправе в 2016 году вырос на 31,2% по сравнению с 2015-м — до 6,25 млн человек.