Из-за ремонта без воды остались две школы и детский сад

Из-за капитального ремонта света до 18:00 не будет в домах по адресам: ул. Подполковника Емельянова, 47−53, 51а, 207, 209, 215, 223, 226б, 226, 230, 230, 230а, 249−251, ул. Станиславского, 1, 2−4, 5−7, 6, 10, 12, 9−19, 16−24, 21−31, 26−28, 32а, 33−39, 39а, 39 В, 41, ул. Андреевская, 1, 5−15, 2−32, 19−23, ул. 1-й Андреевский проезд, 1а, 2, 5−7, 6а, 8а, 10а, 12−24, 13, 21−25, ул. Георгиевская, 1−7, 3 В.
Из-за ремонтных работ до 17:00 холодной воды не будет на ул. Нахимова, 2, ул. Каштановая аллея, 30−38, 33, 33а, 37, 37а, 39.
Будет также приостановлена подача горячего водоснабжения до 12:00 в дома по адресам: ул. Бассейная, 31−33, 35, 36−38, 40 (школа № 21), ул. Воздушная, 80, ул. Художественная, 9−11; до 17:00 — ул. Белинского, 38, 40, 53−63, 61а, ул. Воздушная, 2−10, 21−31, пер. Воздушный, 4, 9−11, ул. Красносельская, 5−7, 21−31, 36−40а, 56, 60, 67а, 67б, ул. Менделеева, 2−12, 12а, 18 (детсад № 2), 13 (школа № 19), пр-т Победы, 88−94, 130−140, 137, 142, 143, 144а-г, ул. Радистов, 33, пер. Радистов, 2, ул. Глазунова, 7−7а, 9−11, ул. Тенистая аллея, 5−9а, 13−19, 28−30, 35, ул. Сержанта Мишина, 1, 8, ул. Брусничная, 2, 5−13, ул. Леонова, 71, ул. Чекистов, 10; до 18:00 — ул. Подполковника Емельянова, 47−53, 207, 209.