Во дворах на улице Башидзе во Владивостоке укладывают новый асфальт

Дорожные рабочие завершают ремонт на улице Башидзе во Владивостоке. Здесь в районе домов № 10, 12 и 14 по просьбам жителей проводятся работы по ремонту подъездных путей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, сейчас в приморской столице продолжается ремонт подъездных путей на улице Корнилова, 1 и 3, Марченко, 15, Амурской, 57 и Башидзе, 10 — 14.