Во дворах на улице Башидзе во Владивостоке укладывают новый асфальт
Дорожные рабочие уже демонтировали старый асфальт.
Дорожные рабочие уже демонтировали старый асфальт.
Дорожные рабочие завершают ремонт на улице Башидзе во Владивостоке. Здесь в районе домов № 10, 12 и 14 по просьбам жителей проводятся работы по ремонту подъездных путей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, сейчас в приморской столице продолжается ремонт подъездных путей на улице Корнилова, 1 и 3, Марченко, 15, Амурской, 57 и Башидзе, 10 — 14.
Так, на Башидзе дорожные рабочие уже демонтировали старый асфальт, сделали новое основание дороги и установили новые бордюры. Вчера, 25 сентября, специалисты проводили работы по асфальтированию тротуаров и дорог на данном объекте.