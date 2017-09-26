Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слон и моська: что НАТО может противопоставить военной технике РФ
10 причин кашля, причина которого — не простуда
Водитель авто с номером АМР, убивший полицейского, связан с ФСБ
В Киеве рассказали об общей с ЕС, США и Китаем резолюции
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Apple показала новые iPhone
11:49 (мск), источник: VLADNEWS

Во дворах на улице Башидзе во Владивостоке укладывают новый асфальт

Дорожные рабочие уже демонтировали старый асфальт.

Дорожные рабочие завершают ремонт на улице Башидзе во Владивостоке. Здесь в районе домов № 10, 12 и 14 по просьбам жителей проводятся работы по ремонту подъездных путей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, сейчас в приморской столице продолжается ремонт подъездных путей на улице Корнилова, 1 и 3, Марченко, 15, Амурской, 57 и Башидзе, 10 — 14.

Так, на Башидзе дорожные рабочие уже демонтировали старый асфальт, сделали новое основание дороги и установили новые бордюры. Вчера, 25 сентября, специалисты проводили работы по асфальтированию тротуаров и дорог на данном объекте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Первая родившаяся пятерня в Приморье отправилась домой
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, полученные Улюкаевым
СМИ: Ирина Яровая может стать губернатором Мурманской области
Заключенным могут разрешить работать в городах и поселках
Сенаторам не понравились котлеты в буфете Совета Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Климова примерила свадебное платье на съемках сериала (фото) Актриса выложила в Instagram видео со съемочной площадки продолжения «Московской борзой»
Недвижимость
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Реновацией жилья смогут воспользоваться не все регионы
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь