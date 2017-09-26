В Омской области в два раза выросло число заболевших ОРВИ
Однако грипп в регион пока не пришел.
Однако грипп в регион пока не пришел.
На Омскую область продолжает наступает острая респираторная вирусная инфекция. Как отмечают в региональном Управлении Роспотребнадзора, сезон заболеваемости ОРВИ характерен для осени.
За неделю с 18 по 24 сентября в регионе было зарегистрировано 10 313 случаев заболевания ОРВИ. Отметим, две недели назад эта цифра была меньше в 2 раза: тогда было зарегистрировано 4 765 человек.
По данным лабораторного мониторинга гриппа в области пока нет, циркулируют только респираторные вирусы: риновирусы и метапневмовирусы.