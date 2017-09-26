В минском метро подвели итоги Дня без автомобиля

При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства автомобилистам предоставлялся бесплатный проезд в общественном транспорте.

Экологическая акция «День без автомобиля» проводится в Беларуси ежегодно. Ее цель — привлечь внимание к проблемам, связанным с влиянием автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха и на здоровье человека, а также к экологической составляющей планирования транспортной политики городов.