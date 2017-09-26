В минском метро подвели итоги Дня без автомобиля
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной подземке подвели итоги Дня без автомобиля — от поездки на машине отказались около 16,4 тыс. водителей, сообщил БЕЛТА
26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичной подземке подвели итоги Дня без автомобиля — от поездки на машине отказались около 16,4 тыс. водителей, сообщил БЕЛТА
При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства автомобилистам предоставлялся бесплатный проезд в общественном транспорте.
Экологическая акция «День без автомобиля» проводится в Беларуси ежегодно. Ее цель — привлечь внимание к проблемам, связанным с влиянием автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха и на здоровье человека, а также к экологической составляющей планирования транспортной политики городов.
Акция завершила мероприятия Европейской недели мобильности, к которой присоединились свыше 30 белорусских городов. В дни кампании жителей городов призывали пересесть на велосипед, активно пользоваться общественным транспортом, больше ходить пешком.