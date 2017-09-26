Naviband надеются, что Стинг их услышит

«Дорогой Стинг! Мы Naviband из Беларуси. Большое вам спасибо за вашу музыку, которая вдохновляет нас с самого раннего возраста. Давно мечтали спеть с вами на одной сцене или просто встретиться. Мы надеемся, что это видео дойдет до вас и наша мечта сбудется. Мы очень рады видеть Вас в Минске и с нетерпением ожидаем концерт 8 октября! До встречи!», — отметили музыканты.