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16:10 (мск), источник: Telegraf.by

Naviband надеются, что Стинг их услышит

Белорусские музыканты, участники «Евровидения» 2017 года из группы Naviband обратились в Instagram к британскому певцу Стингу, концерт которого запланирован в Минске 8 октября.

Источник: Telegraf.by

«Дорогой Стинг! Мы Naviband из Беларуси. Большое вам спасибо за вашу музыку, которая вдохновляет нас с самого раннего возраста. Давно мечтали спеть с вами на одной сцене или просто встретиться. Мы надеемся, что это видео дойдет до вас и наша мечта сбудется. Мы очень рады видеть Вас в Минске и с нетерпением ожидаем концерт 8 октября! До встречи!», — отметили музыканты.

Они также исполнили для Стинга белорусский вариант его легендарной песни «Fields Of Gold».

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