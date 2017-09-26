Старинный доллар продают за 2 млн рублей во Владивостоке

Житель Владивостока выставил на продажу на сайте объявлений старинный доллар 1804 года. Мужчина заявил, что монета досталась ему по наследству, а продает он ее из-за долгов, сообщает ИА PrimaMedia.

«Монету носил к ювелирам и нумизматам, все говорили что оригинал. Один коллекционер американских монет, когда подержал ее в руках, не хотел отдавать, и сказал, что у него просто нет таких денег, чтобы ее купить», — написал в объявлении мужчина.