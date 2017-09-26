Старинный доллар продают за 2 млн рублей во Владивостоке
Мужчина, разместивший объявление о продаже, заявил, что монета досталась ему по наследству.
Мужчина, разместивший объявление о продаже, заявил, что монета досталась ему по наследству.
Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.
Житель Владивостока выставил на продажу на сайте объявлений старинный доллар 1804 года. Мужчина заявил, что монета досталась ему по наследству, а продает он ее
«Монету носил к ювелирам и нумизматам, все говорили что оригинал. Один коллекционер американских монет, когда подержал ее в руках, не хотел отдавать, и сказал, что у него просто нет таких денег, чтобы ее купить», — написал в объявлении мужчина.
Отметим, что объявление появилось на сайте объявлений в понедельник, 25 сентября, и на момент размещения заметки его просмотрели 115 раз.