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11:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Старинный доллар продают за 2 млн рублей во Владивостоке

Мужчина, разместивший объявление о продаже, заявил, что монета досталась ему по наследству.

Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.

Житель Владивостока выставил на продажу на сайте объявлений старинный доллар 1804 года. Мужчина заявил, что монета досталась ему по наследству, а продает он ее из-за долгов, сообщает ИА PrimaMedia.

«Монету носил к ювелирам и нумизматам, все говорили что оригинал. Один коллекционер американских монет, когда подержал ее в руках, не хотел отдавать, и сказал, что у него просто нет таких денег, чтобы ее купить», — написал в объявлении мужчина.

Отметим, что объявление появилось на сайте объявлений в понедельник, 25 сентября, и на момент размещения заметки его просмотрели 115 раз.

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