Челябинец превратил свой двор в парк с прудом, фонтаном и скульптурами

Источник: Аргументы и факты

Челябинец Евгений Торбенко превратил двор пятиэтажного дома в Ленинском районе в парк с прудом и скульптурами, устав терпеть грязь и разруху, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

За благоустройство территории перед домом № 27 на Южном Бульваре мужчина взялся три года назад.

«Мы много по миру путешествовали, и везде красивые благоустроенные дворы. Было время, я мечтал переехать в какую-нибудь новостройку. А потом подумал: мне 40 лет, я живу в этом доме с 6 лет. Из него можно сделать конфетку. И начал с забора. Посадили с женой Ксенией под окнами нашей квартиры цветы и поставили забор», — вспоминает Евгений.

Потом во дворе появились урны, лавочки и электричество, затем удалось выселить с торца дома алкомаркет. В одно лето челябинец сделал пруд и поселил туда живых карпов, устроил фонтан, поставил малые скульптурные формы — мельницу, дом Бабы Яги, скворечники, деревянный улей с деревянными пчёлами.

Не всем соседям понравилась активность челябинца: один пенсионер написал заявление в полицию.

«Когда дети со всей округи стали играть в нашем дворе, ему стало шумно, он пожаловался на крики. Но есть и благодарные люди. Дети стали все со мной здороваться, “спасибо” говорят. Малыши называют двор “Сказочкой”», — говорит Евгений.