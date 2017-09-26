В Омске вновь объявлено штормовое предупреждение из-за резкого похолодания

Региональное управление МЧС вновь объявило штормовое предупреждение из-за понижения температуры в Омской области.

По данным Обь-Иртышского УГМС, с завтрашнего дня, 27 сентября, по 2 октября в регионе местами сохранятся заморозки от -1°C до -6 °C. Из-за понижения температуры в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, спасатели прогнозируют гибель посевов в овощеводческих хозяйствах.

Опасаясь последствий, в МЧС рекомендовали привести в повышенную готовность коммунальные службы и оповестить о возможных опасностях население.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу сентября в регионе пойдет мокрый снег. Осадки будут в Омске уже к концу текущей недели. Синоптики заранее предупреждали власти и население о масштабном похолодании. Причиной является антициклон, который привел к завихрению воздушных масс над регионом, что спровоцировало приток холодного воздуха.