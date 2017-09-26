В Омске вновь объявлено штормовое предупреждение из-за резкого похолодания
Заморозки могут привести к гибели урожая. Понижение до −1…−6 градусов сохранится до конца следующей недели.
Заморозки могут привести к гибели урожая. Понижение до −1…−6 градусов сохранится до конца следующей недели.
Региональное управление МЧС вновь объявило штормовое предупреждение
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Кроме того, спасатели прогнозируют гибель посевов в овощеводческих хозяйствах.
Опасаясь последствий, в МЧС рекомендовали привести в повышенную готовность коммунальные службы и оповестить о возможных опасностях население.
Напомним, ранее сообщалось, что к концу сентября в регионе пойдет мокрый снег. Осадки будут в Омске уже к концу текущей недели. Синоптики заранее предупреждали власти и население о масштабном похолодании. Причиной является антициклон, который привел к завихрению воздушных масс над регионом, что спровоцировало приток холодного воздуха.
Обо всех связанных с непогодой происшествиях омичам советуют сообщать по телефонам: 01; 25−83−26 и 44−91−00.