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15:05 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

До 3 октября в Казани ограничено движение по ул. Баки Урманче

(Город Казань KZN.RU, 26 сентября). С 26 сентября до 3 октября в Казани ограничено движение по ул. Баки Урманче. Закрытие связано с покраской надземного пешеходного перехода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Движение будет ограничено около домов №№ 5, 6, 7, 8 в направлении к пр. Победы.

Для проезда рекомендуется воспользоваться улицами Г. Ахунова, М. Булатова и Оренбургским проездом, сообщает Управление капитального строительства и реконструкции Казани и рекомендует автовладельцам не парковаться вблизи пешеходного перехода по ул. Баки Урманче в дневное время во избежание порчи автомобилей.

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