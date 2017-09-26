До 3 октября в Казани ограничено движение по ул. Баки Урманче

Движение будет ограничено около домов №№ 5, 6, 7, 8 в направлении к пр. Победы.

Для проезда рекомендуется воспользоваться улицами Г. Ахунова, М. Булатова и Оренбургским проездом, сообщает Управление капитального строительства и реконструкции Казани и рекомендует автовладельцам не парковаться вблизи пешеходного перехода по ул. Баки Урманче в дневное время во избежание порчи автомобилей.