До 3 октября в Казани ограничено движение по ул. Баки Урманче
(Город Казань KZN.RU, 26 сентября). С 26 сентября до 3 октября в Казани ограничено движение по ул. Баки Урманче. Закрытие связано с покраской надземного пешеходного перехода.
(Город Казань KZN.RU, 26 сентября). С 26 сентября до 3 октября в Казани ограничено движение по ул. Баки Урманче. Закрытие связано с покраской надземного пешеходного перехода.
Движение будет ограничено около домов №№ 5, 6, 7, 8 в направлении к пр. Победы.
Для проезда рекомендуется воспользоваться улицами Г. Ахунова, М. Булатова и Оренбургским проездом, сообщает Управление капитального строительства и реконструкции Казани и рекомендует автовладельцам не парковаться вблизи пешеходного перехода по ул. Баки Урманче в дневное время во избежание порчи автомобилей.