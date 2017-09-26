МЧС Беларуси сообщило о надвигающихся ночных заморозках

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Ночные заморозки ожидаются в Беларуси начиная уже с будущей среды, сообщило во вторник министерство чрезвычайных ситуаций республики в своем аккаунте в Twitter.

По информации ведомства, в ночь на среду в отдельных районах по востоку страны ожидается от нуля до минус двух градусов.

«В ночь на 27 сентября (среда) по востоку страны в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки», — говорится в опубликованном МЧС сообщении.

Также министерство отметило, что в ночные часы четверга и пятницы (28 и 29 сентября) также прогнозируются заморозки на почве, но уже до минус трех градусов.

Заморозки — начиная с этой ночи. pic.twitter.com/08jpglm2FS.

— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 26 сентября 2017 г.