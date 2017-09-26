МЧС Беларуси сообщило о надвигающихся ночных заморозках
Небольшой мороз ожидается как в ночь на среду, так и в четверг и пятницу, заморозки прогнозируются и в белорусской столице.
Небольшой мороз ожидается как в ночь на среду, так и в четверг и пятницу, заморозки прогнозируются и в белорусской столице.
МИНСК, 26 сен — Sputnik. Ночные заморозки ожидаются в Беларуси начиная уже с будущей среды, сообщило во вторник министерство чрезвычайных ситуаций республики в своем аккаунте в Twitter.
По информации ведомства, в ночь на среду в отдельных районах по востоку страны ожидается от нуля до минус двух градусов.
«В ночь на 27 сентября (среда) по востоку страны в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки», — говорится в опубликованном МЧС сообщении.
Также министерство отметило, что в ночные часы четверга и пятницы (28 и 29 сентября) также прогнозируются заморозки на почве, но уже до минус трех градусов.
Заморозки — начиная с этой ночи. pic.twitter.com/08jpglm2FS.
— 112.by МЧС Беларуси (@112by) 26 сентября 2017 г.
Такую же информацию опубликовал и Гидрометцентр республики. Синоптики отметили, что в четверг и пятницу ночью ожидаются небольшие заморозки и в Минске — до двух градусов мороза.