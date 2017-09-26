Операция «Арсенал» пройдет в Минской области с 2 по 6 октября

Акция направлена на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия. Сотрудники милиции будут проверять условия хранения огнестрельного оружия по месту жительства их владельцев, активизируют работу по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

УВД Минского облисполкома напоминает, что за нарушение законодательства в этой сфере установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы арсенала, освобождаются от уголовной и административной ответственности. По телефонам (017) 229−05−90, 229−04−32, 229−06−32 либо 102 можно сообщить информацию о фактах незаконного хранения, а также узнать о порядке добровольной сдачи опасных предметов.