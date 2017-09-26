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11:44 (мск), источник: БЕЛТА

Операция «Арсенал» пройдет в Минской области с 2 по 6 октября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» проводят органы внутренних дел на территории Минской области с 2 по 6 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Акция направлена на предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия. Сотрудники милиции будут проверять условия хранения огнестрельного оружия по месту жительства их владельцев, активизируют работу по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

УВД Минского облисполкома напоминает, что за нарушение законодательства в этой сфере установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 12 лет. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся предметы арсенала, освобождаются от уголовной и административной ответственности. По телефонам (017) 229−05−90, 229−04−32, 229−06−32 либо 102 можно сообщить информацию о фактах незаконного хранения, а также узнать о порядке добровольной сдачи опасных предметов.

Вместе с тем при обнаружении каких-либо подозрительных или посторонних предметов, оставленных без присмотра на рынках, в магазинах и других многолюдных местах, просьба незамедлительно сообщить по телефону 102 или в ближайший отдел милиции. Категорически запрещается трогать данные предметы, а также в непосредственной близости от них пользоваться мобильными телефонами. Необходимо сохранять спокойствие, постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли дальше от находки, и дожидаться приезда следственно-оперативной группы.

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