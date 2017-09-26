Смерть юной петербурженки с ВИЧ стала уголовным делом

Как 26 сентября сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Ранее СК обещал проверить, достаточное ли лечение предоставлялось ребенку со СПИДом, а также работу должностных лиц, которые должны были следить за ситуацией.

Читайте также Минздрав предложил наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей

Теперь вопросы появились к семье девочки, которую удочерили в четырехлетнем возрасте.

«Несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от медицинских работников факт наличия у нее СПИД. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти», — говорится в официальном релизе ведомства.

Следователи установили, что ребенок с момента рождения стоял на диспансерном учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с диагнозом «ВИЧ-инфекция».