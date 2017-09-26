Смерть юной петербурженки с ВИЧ стала уголовным делом
Следственный комитет после тщательной проверки нашел квалификацию для возбуждения уголовного дела после смерти 10-летней петербурженки с ВИЧ. Судя по всему, к врачам у следователей претензий нет.
Следственный комитет после тщательной проверки нашел квалификацию для возбуждения уголовного дела после смерти 10-летней петербурженки с ВИЧ. Судя по всему, к врачам у следователей претензий нет.
Как 26 сентября сообщили в
«Несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от медицинских работников факт наличия у нее СПИД. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти», — говорится в официальном релизе ведомства.
Однако, как писала «Фонтанка», врачам только через суд удалось добиться осмотра девочки. Ее приемные родители считали диагноз и саму болезнь — выдуманной фармацевтами, чтобы выманивать деньги из обывателей. За год до смерти пациентку поместили в стационар, но спасти уже не смогли.