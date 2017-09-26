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14:42 (мск), источник: Фонтанка

Смерть юной петербурженки с ВИЧ стала уголовным делом

Следственный комитет после тщательной проверки нашел квалификацию для возбуждения уголовного дела после смерти 10-летней петербурженки с ВИЧ. Судя по всему, к врачам у следователей претензий нет.

Как 26 сентября сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу, дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. Ранее СК обещал проверить, достаточное ли лечение предоставлялось ребенку со СПИДом, а также работу должностных лиц, которые должны были следить за ситуацией.

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Теперь вопросы появились к семье девочки, которую удочерили в четырехлетнем возрасте.

«Несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от медицинских работников факт наличия у нее СПИД. В результате врожденное заболевание девочки прогрессировало и достигло критической стадии, что привело к ее смерти», — говорится в официальном релизе ведомства.

Следователи установили, что ребенок с момента рождения стоял на диспансерном учете в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

Однако, как писала «Фонтанка», врачам только через суд удалось добиться осмотра девочки. Ее приемные родители считали диагноз и саму болезнь — выдуманной фармацевтами, чтобы выманивать деньги из обывателей. За год до смерти пациентку поместили в стационар, но спасти уже не смогли.

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