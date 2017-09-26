Граф Муравьев-Амурский споет и станцует на сцене хабаровского драмтеатра

Хабаровск, 26 сентября, AmurMedia.

Историю героической жизни и трогательной любви графа Муравьева-Амурского покажут на хабаровской драматической сцене. О том, как Амур стал русской рекой, и за что сын декабриста всю свою жизнь благодарил генерал-губернатора, актеры будут петь и танцевать. О работе над мюзиклом корр. ИА AmurMedia рассказали авторы постановки.

— Предыстория постановки такова: летом в Москве губернатор Вячеслав Шпорт, министр культуры края Александр Федосов встречались с Владимиром Мединским, министром культуры РФ, — говорит директор драмтеатр Алексей Туркалов. — Мединский сам историк, высказал такую мысль, что было бы здорово, если бы в регионах появились постановки на местном историческом материале — это было бы очень интересно всем зрителям: и местным, и гостям. Когда мне передали эту идею, я сразу за нее ухватился. Выбор пал на личность графа Муравьева-Амурского, как выдающего человека в истории России.

Стать автором первой исторической постановки на хабаровской сцене пригласили известного московского режиссера Александра Калмыкова. На его счету уникальные шоу: уникальное ночное представление на понтоне озера Байкал с участием Дениса Мацуева в августе 2014, «Ледяные терема» в Москве в саду «Эрмитаж» декабре 2014, спектакль «Лебединое озеро», показанного на Верхнем озере в Калининграде в июле 2015 года, исторического шоу «Бастионы России» в Туле на площади Ленина в августе 2016 года, конное шоу «Похищение в замке Сент-Лазар», премьера которого состоялось в Лазаревском 11 июня 2017 года. Александр Калмыков автор карнавального шествий в честь 850-летия Москвы и других столичных праздников.

— Да, кони, стрельба-пальба, исторические костюмы — это все мое, — подтвердил режиссер, который специально приехал в Хабаровск, чтобы поработать над спектаклем о графе Муравьеве-Амурского. — Хабаровск сделал мне предложение от которого, я не мог отказаться. Дело в том, что в раннем детстве я жил в Хабаровске. Мой отец был директором ТЮЗа, а потом — филармонии, 50-е годы уже прошлого века. Я когда приехал сюда в мае, то ходил и искал свои исторические места. ТЮЗ я нашел сразу, а вот филармонию — нет. Папа рассказывал, что когда в первые на гастроли в Хабаровск приехала Лидия Русланова, он хотел угостить ее рыбными деликатесами. А Лидия Николаевна, недавно освободившаяся из заключения, попросила испечь для нее картошку на костре. Мне было всего четыре года, но я помню, что мы разводили во дворе филармонии костер и пекли картошку. Я навел справки и выяснил, что раньше филармония размещалась в здании нынешнего колледжа искусств, совсем рядом с драмтеатром.

История жизни графа Муравьева заинтересовала и молодого белорусского драматурга Андрея Курейчика. Он уже достаточно известный автор, его пьесы идут во многих московских театрах, но он сразу согласился поработать с нашим драмтеатром, потому что его жена хабаровчанка. Из Беларуссии и композитор Дмитрий Фрига — команда молодых, талантливых людей, со свежим взглядом. Особенно режиссер и директор театра гордятся, что им удалось пригласить молодую, но титулованную художницу Марию Вольскую, которая работает над декорациями и костюмами. По словам режиссера, личность Муравьева-Амурского просто обязывает к роскошным костюмам и красивым декорациям.

— Работа над спектаклем началась еще в мае, — продолжает Александр Калмыков. — мы приехали вместе с драматургом, встречались с директором военно-исторического музея, были в библиотеке, узнали много интересных фактов, плюс информация, которой с нами поделились московские историки. Казалось бы Муравьев-Амурский известный человек. Однако, когда я впервые увидел пятитысячную купюру, то решил что это памятник Александру II. Я потом не раз проводил этот эксперимент со своими знакомыми и с сожалением видел, что умные, образованные люди так мало знают об этом историческом деятеле. Работая над спектаклем я сам проникся восхищением к этой величайшей личности. В жизни Муравьева-Амурского меня тронуло, что этот человек, совершив подвиг, сделав Дальний Восток российским без единого выстрела, последние 20 лет был невостребованным. Национальный герой России, в моем понимании, он равен Суворову и Кутузову.

По словам режиссера, в спектакле занята вся труппа. Несмотря на серьезность темы, это будет мюзикл, актеры будут много петь и танцевать. Главных героев немного — Муравьев-Амурский, его жена, Невельской, сын Марии Волконской Михаил. Есть еще один антигерой— канцлер Нессельроде, мерзопакостный человек, приведший Россию к крымской войне и всю жизнь мешавший Муравьеву-Амурскому.

Как известно, что в один из своих первых визитов в Иркутске генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев встречался с Марией Волконской, женой государственного преступника. За эту встречу на него было написана сотня доносов. Но именно Муравьев вручил золотую медаль выпускнику иркутской гимназии Михаилу Волконскому. Мария Николаевна попросила помочь ее сыну, лишенному возможности учиться в университете. И Муравьев-Амурский взял Михаила Волконского, сына преступника, на должность губернского секретаря. Он помогал ему, поддерживал, воспитывал, по сути, устроил ему всю жизнь. Когда декабристам пришло помилование, Михаилу Волконскому вернули княжеский титул. За усердные труды по службе его наградили орденом Cвятого Владимира IV степени, и сын декабриста навсегда покинул Сибирь. Кстати, поселение близ Хабаровска, которое было основано в 1903 году, в память о его деятельности было названо — Князе-Волконское.

Михаил Волконский продемонстрировал высокое благородство достойное своего аристократического происхождения. Когда Муравьев-Амурский покинул Россию, он был чуть ли не единственным, кто вел с ним переписку. Михаил писал, что Россия не забудет того, что сделал для нее граф Муравьев. На что тот ответил: «Миша, меня современники уже забыли, а вы говорите про будущее». Так он и умер сожалея, что оказался не у дел. А Михаил Волконский востребовал у императора разрешение на сбор архивных материалов, для книги, посвященной Муравьеву-Амурскому, и одновременно начал сбор пожертвований для установки ему памятника. Волконский тщательно искал автора, которому можно было доверить ценный архив, способного создать книгу, достойную памяти генерал-губернатора. Его выбор пал на Ивана Барсукова, действительного члена Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете, автора жизнеописания Московского митрополита Иннокентия (Вениаминова), личности по духу очень близкой графу Муравьеву.

В начале 1891 года, через десять лет после смерти Муравьева, в свет вышла книга Барсукова «Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Биографические материалы по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным источникам. В 2-х частях». Она хранится в краевой научной библиотеке Хабаровска. А чуть позже на высоком берегу Амура торжественно был открыт великолепный памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому.

— Вот такая история, — подытожил Александр Калмыков. — Мы пытаемся своими скромными художественными средствами передать ее. Стараемся сделать хороший спектакль, чтобы жители Хабаровска интересовались и гордились своей историей.