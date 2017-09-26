Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Слон и моська: что НАТО может противопоставить военной технике РФ
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Apple показала новые iPhone
11:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Граф Муравьев-Амурский споет и станцует на сцене хабаровского драмтеатра

В краевом театре драмы полным ходом идут репетиции масштабной исторической постановки.

Хабаровск, 26 сентября, AmurMedia.

Историю героической жизни и трогательной любви графа Муравьева-Амурского покажут на хабаровской драматической сцене. О том, как Амур стал русской рекой, и за что сын декабриста всю свою жизнь благодарил генерал-губернатора, актеры будут петь и танцевать. О работе над мюзиклом корр. ИА AmurMedia рассказали авторы постановки.

— Предыстория постановки такова: летом в Москве губернатор Вячеслав Шпорт, министр культуры края Александр Федосов встречались с Владимиром Мединским, министром культуры РФ, — говорит директор драмтеатр Алексей Туркалов. — Мединский сам историк, высказал такую мысль, что было бы здорово, если бы в регионах появились постановки на местном историческом материале — это было бы очень интересно всем зрителям: и местным, и гостям. Когда мне передали эту идею, я сразу за нее ухватился. Выбор пал на личность графа Муравьева-Амурского, как выдающего человека в истории России.

Стать автором первой исторической постановки на хабаровской сцене пригласили известного московского режиссера Александра Калмыкова. На его счету уникальные шоу: уникальное ночное представление на понтоне озера Байкал с участием Дениса Мацуева в августе 2014, «Ледяные терема» в Москве в саду «Эрмитаж» декабре 2014, спектакль «Лебединое озеро», показанного на Верхнем озере в Калининграде в июле 2015 года, исторического шоу «Бастионы России» в Туле на площади Ленина в августе 2016 года, конное шоу «Похищение в замке Сент-Лазар», премьера которого состоялось в Лазаревском 11 июня 2017 года. Александр Калмыков автор карнавального шествий в честь 850-летия Москвы и других столичных праздников.

— Да, кони, стрельба-пальба, исторические костюмы — это все мое, — подтвердил режиссер, который специально приехал в Хабаровск, чтобы поработать над спектаклем о графе Муравьеве-Амурского. — Хабаровск сделал мне предложение от которого, я не мог отказаться. Дело в том, что в раннем детстве я жил в Хабаровске. Мой отец был директором ТЮЗа, а потом — филармонии, 50-е годы уже прошлого века. Я когда приехал сюда в мае, то ходил и искал свои исторические места. ТЮЗ я нашел сразу, а вот филармонию — нет. Папа рассказывал, что когда в первые на гастроли в Хабаровск приехала Лидия Русланова, он хотел угостить ее рыбными деликатесами. А Лидия Николаевна, недавно освободившаяся из заключения, попросила испечь для нее картошку на костре. Мне было всего четыре года, но я помню, что мы разводили во дворе филармонии костер и пекли картошку. Я навел справки и выяснил, что раньше филармония размещалась в здании нынешнего колледжа искусств, совсем рядом с драмтеатром.

История жизни графа Муравьева заинтересовала и молодого белорусского драматурга Андрея Курейчика. Он уже достаточно известный автор, его пьесы идут во многих московских театрах, но он сразу согласился поработать с нашим драмтеатром, потому что его жена хабаровчанка. Из Беларуссии и композитор Дмитрий Фрига — команда молодых, талантливых людей, со свежим взглядом. Особенно режиссер и директор театра гордятся, что им удалось пригласить молодую, но титулованную художницу Марию Вольскую, которая работает над декорациями и костюмами. По словам режиссера, личность Муравьева-Амурского просто обязывает к роскошным костюмам и красивым декорациям.

— Работа над спектаклем началась еще в мае, — продолжает Александр Калмыков. — мы приехали вместе с драматургом, встречались с директором военно-исторического музея, были в библиотеке, узнали много интересных фактов, плюс информация, которой с нами поделились московские историки. Казалось бы Муравьев-Амурский известный человек. Однако, когда я впервые увидел пятитысячную купюру, то решил что это памятник Александру II. Я потом не раз проводил этот эксперимент со своими знакомыми и с сожалением видел, что умные, образованные люди так мало знают об этом историческом деятеле. Работая над спектаклем я сам проникся восхищением к этой величайшей личности. В жизни Муравьева-Амурского меня тронуло, что этот человек, совершив подвиг, сделав Дальний Восток российским без единого выстрела, последние 20 лет был невостребованным. Национальный герой России, в моем понимании, он равен Суворову и Кутузову.

По словам режиссера, в спектакле занята вся труппа. Несмотря на серьезность темы, это будет мюзикл, актеры будут много петь и танцевать. Главных героев немного — Муравьев-Амурский, его жена, Невельской, сын Марии Волконской Михаил. Есть еще один антигерой— канцлер Нессельроде, мерзопакостный человек, приведший Россию к крымской войне и всю жизнь мешавший Муравьеву-Амурскому.

Как известно, что в один из своих первых визитов в Иркутске генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев встречался с Марией Волконской, женой государственного преступника. За эту встречу на него было написана сотня доносов. Но именно Муравьев вручил золотую медаль выпускнику иркутской гимназии Михаилу Волконскому. Мария Николаевна попросила помочь ее сыну, лишенному возможности учиться в университете. И Муравьев-Амурский взял Михаила Волконского, сына преступника, на должность губернского секретаря. Он помогал ему, поддерживал, воспитывал, по сути, устроил ему всю жизнь. Когда декабристам пришло помилование, Михаилу Волконскому вернули княжеский титул. За усердные труды по службе его наградили орденом Cвятого Владимира IV степени, и сын декабриста навсегда покинул Сибирь. Кстати, поселение близ Хабаровска, которое было основано в 1903 году, в память о его деятельности было названо — Князе-Волконское.

Михаил Волконский продемонстрировал высокое благородство достойное своего аристократического происхождения. Когда Муравьев-Амурский покинул Россию, он был чуть ли не единственным, кто вел с ним переписку. Михаил писал, что Россия не забудет того, что сделал для нее граф Муравьев. На что тот ответил: «Миша, меня современники уже забыли, а вы говорите про будущее». Так он и умер сожалея, что оказался не у дел. А Михаил Волконский востребовал у императора разрешение на сбор архивных материалов, для книги, посвященной Муравьеву-Амурскому, и одновременно начал сбор пожертвований для установки ему памятника. Волконский тщательно искал автора, которому можно было доверить ценный архив, способного создать книгу, достойную памяти генерал-губернатора. Его выбор пал на Ивана Барсукова, действительного члена Императорского общества истории и древностей российских при Московском университете, автора жизнеописания Московского митрополита Иннокентия (Вениаминова), личности по духу очень близкой графу Муравьеву.

В начале 1891 года, через десять лет после смерти Муравьева, в свет вышла книга Барсукова «Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Биографические материалы по его письмам, официальным документам, рассказам современников и печатным источникам. В 2-х частях». Она хранится в краевой научной библиотеке Хабаровска. А чуть позже на высоком берегу Амура торжественно был открыт великолепный памятник генерал-губернатору Муравьеву-Амурскому.

— Вот такая история, — подытожил Александр Калмыков. — Мы пытаемся своими скромными художественными средствами передать ее. Стараемся сделать хороший спектакль, чтобы жители Хабаровска интересовались и гордились своей историей.

Рабочее название спектакля «Монамур», по задумке авторов здесь прослеживается игра слов: амур — по французски «любовь», и название реки, на берегах которой находится Хабаровск. Увидеть масштабную историческую постановку хабаровские зрители смогут в середине ноября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Предъявите билет: в Хабаровске студентам дают скидки на лечение зубов и поход в музей
Дорогое удовольствие: хабаровчане выбирают презервативы попроще
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, полученные Улюкаевым
СМИ: Ирина Яровая может стать губернатором Мурманской области
Заключенным могут разрешить работать в городах и поселках
Сенаторам не понравились котлеты в буфете Совета Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Климова примерила свадебное платье на съемках сериала (фото) Актриса выложила в Instagram видео со съемочной площадки продолжения «Московской борзой»
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь