Челябинским пенсионерам сохранили льготный проезд

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Челябинской городской Думы приняли поправки, согласно которым пенсионеры продолжат пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Льготный проезд для пенсионеров будет действовать на внутримуниципальных транспортных маршрутах с нерегулируемым тарифом. Необходимость этого решения связана с тем, что все действующие муниципальные маршруты (автобусные, трамвайные и троллейбусные) сейчас работают именно по такому тарифу.

«Сегодня мы еще раз подтвердили сохранение льготы для пенсионеров и региональных льготников. Они по-прежнему могут выбрать два тарифа: 15 поездок за 220 рублей или неограниченное количество за 450 рублей», — отметил спикер гордумы Станислав Мошаров.