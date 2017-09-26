Челябинским пенсионерам сохранили льготный проезд
Пожилые челябинцы
Пожилые челябинцы
Депутаты Челябинской городской Думы приняли поправки, согласно которым пенсионеры продолжат пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Льготный проезд для пенсионеров будет действовать на внутримуниципальных транспортных маршрутах с нерегулируемым тарифом. Необходимость этого решения связана с тем, что все действующие муниципальные маршруты (автобусные, трамвайные и троллейбусные) сейчас работают именно по такому тарифу.
«Сегодня мы еще раз подтвердили сохранение льготы для пенсионеров и региональных льготников. Они
Он также добавил, что выпадающие доходы транспортным компаниям Челябинска, которые сейчас находятся в процессе реорганизации, компенсируют из областного бюджета.