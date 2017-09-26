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12:14 (мск), источник: АиФ Казань

Театр Камала устроил флешмоб в казанском аэропорту, показав «Голубую шаль»

Театр Камала устроил флешмоб в аэропорту «Казань», об этом сообщается на их странице в Инстаграме.

Актеры театра Камала показали сцену из спектакля «Голубая шаль», в которой герой возвращается с подарками и покрывает плечи девушки шалью. Флешмоб прошел в зоне прилета аэропорта.

Напомним, новый 112 сезон в театре Камала откроется 6 октября спектаклем «Голубая шаль».

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