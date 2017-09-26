Театр Камала устроил флешмоб в казанском аэропорту, показав «Голубую шаль»
Театр Камала устроил флешмоб в аэропорту «Казань», об этом сообщается на их странице в Инстаграме.
Театр Камала устроил флешмоб в аэропорту «Казань», об этом сообщается на их странице в Инстаграме.
Актеры театра Камала показали сцену из спектакля «Голубая шаль», в которой герой возвращается с подарками и покрывает плечи девушки шалью. Флешмоб прошел в зоне прилета аэропорта.
Напомним, новый 112 сезон в театре Камала откроется 6 октября спектаклем «Голубая шаль».