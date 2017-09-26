Калининградский школьник спас тонувшего товарища
12-летний мальчик бросился в холодную воду Преголи, чтобы спасти школьника.
12-летний мальчик бросился в холодную воду Преголи, чтобы спасти школьника.
Семиклассник решил испытать акваланг, который изобрел сам и начал тонуть. Услышав крики «Помогите», его товарищ Даниил, не раздумывая ни минуты, бросился в холодную воду, чтобы спасти его.
Даниил Кравченко, ученик гимназии № 22:
— Он начал кричать, потом я решил за ним прыгнуть. Я его поддерживал, чтобы он смог дышать. Я ни о чем не думал, у меня самая главная мысль была: спасти друга.
Ребят уносило сильное течение, поэтому герой чуть сам не погиб. Благо, рядом оказались ребята, занимающиеся греблей. Они и помогли выбраться из воды