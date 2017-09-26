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12:13 (мск), источник: Ежедневник.by

Трудовые мигранты из Беларуси получат в России бесплатное медстрахование

О подготовке соответствующего соглашения сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Источник: Ежедневник.by

Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и члены их семей будут обеспечиваться в России полным бесплатным медицинским страхованием. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова, выступая на открытии III российско-армянского форума по здравоохранению, передает ТАСС.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

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