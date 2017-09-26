Трудовые мигранты из Беларуси получат в России бесплатное медстрахование
О подготовке соответствующего соглашения сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.
О подготовке соответствующего соглашения сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова.
Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и члены их семей будут обеспечиваться в России полным бесплатным медицинским страхованием. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова, выступая на открытии III
В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.