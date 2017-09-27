Что нужно знать о скандале вокруг «Матильды»

Источник: РИА "Новости"

Как появился фильм

В апреле 2012 года на пресс-конференции в Москве режиссер Алексей Учитель впервые рассказал о планах съемки фильма «Матильда Кшесинская» о романе будущего императора Николая II и русской примы-балерины. На главную роль рассматривалась балерина Диана Вишнева, но в итоге ее сыграла польская актриса Михалина Ольшанска.

В остальных ролях:

•Ларс Айдингер — цесаревич Николай Александрович.

•Луиза Вольфрам — принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская.

•Данила Козловский — граф Воронцов.

•Ингеборга Дапкунайте — императрица Мария Федоровна.

•Сергей Гармаш — император Александр III.

•Евгений Миронов — директор Императорских театров Иван Карлович.

Сообщалось, что сценарий напишет американец Пол Шредер, но в результате автором выступил писатель, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер» Александр Терехов.

В августе 2013 года попечительский совет Фонда кино включил «Матильду» в список проектов, которым должна быть оказана финансовая поддержка.

В июне 2014 года студия «Рок» Алексея Учителя начала съемки. Музыку для картины записал Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

С чего начался конфликт

В октябре 2016 года активисты общественного движения «Царский крест» обратились к депутату Наталье Поклонской с просьбой провести проверку фильма, в котором они усмотрели «антироссийскую и антирелигиозную провокацию». Узнав об этом, Алексей Учитель заявил: «То, что они обращаются, это невозможно, потому что никто не видел ни одного кадра, фильм еще делается, он в работе».

2 ноября госпожа Поклонская направила генпрокурору России Юрию Чайке запрос о проверке фильма, пояснив, что к ней обратилось «приличное количество граждан — свыше сотни подписей собрали». По ее словам, граждане жалуются, что «данный фильм оскорбляет их религиозные чувства».

Как развивался заочный спор

За все время депутат Поклонская и режиссер Учитель едва перекинулись парой слов. Несмотря на это, их заочный спор активно развивался на страницах СМИ и в соцсетях.

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Действующие лица

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Хроника протестов

Весной 2017 года противники фильма перешли к активным действиям. Они выступали с призывами сжигать кинотеатры, нападали на офис Алексея Учителя, устраивали многотысячные акции протеста и крестные ходы, сожгли два автомобиля у офиса адвоката господина Учителя Константина Добрынина, разбросав там же листовки «За “Матильду” гореть». Как развивались события — в хронике «Ъ».

Мнения противников фильма

Противники фильма «Матильда» обвиняют его в оскорблении чувств верующих, напоминая о причислении императора Николая II к лику святых. С самыми жесткими заявлениями выступали активисты православных общественных движений и представители Русской православной церкви.

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Выступления в поддержку фильма

Сторонники выхода фильма заявляют о недопущении цензуры и напоминают о закрепленном в Конституции разделении церкви и государства. Они призывают критиков для начала посмотреть картину, а потом уже делать выводы.

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Что говорят представители власти

Представители власти долго не комментировали заочный спор. Одним из первых высказался 15 июня 2017 года президент Владимир Путин, который заявил, что фильм пока никто не запрещает. Самым эмоциональным стал комментарий министра культуры Владимира Мединского. 13 сентября он упрекнул госпожу Поклонскую в разжигании и поддержании «гвалта» вокруг фильма «Матильда».

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