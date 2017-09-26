На Филиппинах нашли тушу гигантского морского животного
Гигантская туша неизвестного животного найдена на мелководье у города Маасин на Филиппинах. Об этом сообщает Daily Mail.
Гигантская туша неизвестного животного найдена на мелководье у города Маасин на Филиппинах. Об этом сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Гигантская туша неизвестного животного найдена на мелководье у города Маасин на Филиппинах. Об этом сообщает Daily Mail.
Местные жители заметили мертвое «морское чудовище» у берега и начали его фотографировать. По данным очевидцев, туша достигала десяти метров в длину и была уже в полуразложившемся состоянии.
Представитель местного бюро рыбных и водных ресурсов Джулиус Альпино отметил, что не смог определить вид животного, поскольку его останки слишком плохо сохранились.
Власти города приняли решение отбуксировать тушу в открытое море, поскольку сочли продукты разложения слишком опасными для местной экологии.