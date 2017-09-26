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13:35 (мск), источник: РИА Новости

На Филиппинах нашли тушу гигантского морского животного

Гигантская туша неизвестного животного найдена на мелководье у города Маасин на Филиппинах. Об этом сообщает Daily Mail.

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Гигантская туша неизвестного животного найдена на мелководье у города Маасин на Филиппинах. Об этом сообщает Daily Mail.

Местные жители заметили мертвое «морское чудовище» у берега и начали его фотографировать. По данным очевидцев, туша достигала десяти метров в длину и была уже в полуразложившемся состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представитель местного бюро рыбных и водных ресурсов Джулиус Альпино отметил, что не смог определить вид животного, поскольку его останки слишком плохо сохранились.

Власти города приняли решение отбуксировать тушу в открытое море, поскольку сочли продукты разложения слишком опасными для местной экологии.

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