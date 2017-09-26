На Филиппинах нашли тушу гигантского морского животного

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Гигантская туша неизвестного животного найдена на мелководье у города Маасин на Филиппинах. Об этом сообщает Daily Mail.

Местные жители заметили мертвое «морское чудовище» у берега и начали его фотографировать. По данным очевидцев, туша достигала десяти метров в длину и была уже в полуразложившемся состоянии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XnU46zK-XQw?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Представитель местного бюро рыбных и водных ресурсов Джулиус Альпино отметил, что не смог определить вид животного, поскольку его останки слишком плохо сохранились.