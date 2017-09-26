График работы ГИБДД вновь изменился во Владивостоке

Со 2 октября прием заявлений на внесение изменений в конструкцию транспортных средств в отделении № 1 (1 этаж, окно № 7) будет проводиться в понедельник с 8 до 12 часов, а осмотр транспортного средства — с 13 до 17 часов.

Кроме того, заявления по выдаче разрешений на перевозку опасных грузов в отделении № 1 (1 этаж, окно № 12) будут принимать только в среду с 8 до 17 часов с обеденным перерывом с 12 до 13. Осмотр транспортного средства можно произвести с 13 до 17 часов.