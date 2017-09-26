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17:15 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Памятник Пушкину вернулся на постамент в Батайске

Памятник, изображающий Александра Пушкина и его жену Наталью Гончарову, вернулся на свой постамент в Батайске.

По информации городских властей, скульптурная композиция находилась на реставрации, в ходе которой ее конструкция была усилена.

После завершения антивандальных реставрационных работ памятнику вернули на постамент на улице Кирова.

Напомним, открытие скульптурной композиции состоялось в сентябре 2013 года. Однако в 2016 году ее демонтировали с постамента.

В СМИ появилась информация, что памятник увезли на изготовивший его завод, так как городская администрация не расплатилась с ним.

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