Памятник Пушкину вернулся на постамент в Батайске

По информации городских властей, скульптурная композиция находилась на реставрации, в ходе которой ее конструкция была усилена.

После завершения антивандальных реставрационных работ памятнику вернули на постамент на улице Кирова.

Напомним, открытие скульптурной композиции состоялось в сентябре 2013 года. Однако в 2016 году ее демонтировали с постамента.