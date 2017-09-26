Памятник Пушкину вернулся на постамент в Батайске
Памятник, изображающий Александра Пушкина и его жену Наталью Гончарову, вернулся на свой постамент в Батайске.
Памятник, изображающий Александра Пушкина и его жену Наталью Гончарову, вернулся на свой постамент в Батайске.
По информации городских властей, скульптурная композиция находилась на реставрации, в ходе которой ее конструкция была усилена.
После завершения антивандальных реставрационных работ памятнику вернули на постамент на улице Кирова.
Напомним, открытие скульптурной композиции состоялось в сентябре 2013 года. Однако в 2016 году ее демонтировали с постамента.
В СМИ появилась информация, что памятник увезли на изготовивший его завод, так как городская администрация не расплатилась с ним.