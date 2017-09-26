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13:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Человеку с «мертвым» мозгом вернули сознание

Хирурги из Национального центра научных исследований Франции частично вернули сознание 35-летнему мужчине, который 15 лет провел в вегетативном состоянии. Пациенту, у которого были «мертвыми» полушария головного мозга, сделали электрическую стимуляцию блуждающего нерва, связывающего некоторые важные нейронные центры. Об этом сообщает издание New Scientist.

При вегетативном состоянии ментальная активность невозможна из-за выключения коры больших полушарий. Причиной может быть травма мозга или недостаток кислорода из-за остановки сердца. Чем дольше человек погружен в это состояние, тем ниже вероятность выхода из него. Только незначительное число больных приходит в себя после шести месяцев вегетативной жизни.

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Команда врачей предположила, что стимуляция блуждающего нерва поможет увеличить активность в областях, отвечающих за сознательную деятельность.

Блуждающий нерв соединяет мозг с органами головы, шеи, грудной и брюшной полостью. Он контролирует мышцы сердца, желудочно-кишечного тракта и легких, а также прямо или косвенно связан с такими центрами головного мозга, как таламус (отвечает за передачу сигналов от органов чувств к коре), миндалевидное тело (обеспечивает формирование эмоций) и гиппокамп (участвует в консолидации памяти).

Специалисты соединили блуждающий нерв с электродами на уровне шеи. Через месяц после имплантации врачи начали стимуляцию электрическим током силой 0,25 миллиампера и частотой 30 герц. Каждое воздействие продолжалось 30 секунд, интервал между ними составлял пять минут. В течение каждой недели силу тока увеличивали до 1,5 миллиампера. Эксперимент длился в течение шести месяцев. Состояние мозга пациента отслеживалось с помощью позитронно-эмиссионной томографии и электроэнцефалографии.

Сообщается, что больной стал чаще открывать глаза, следить взглядом за людьми в комнате и начал реагировать на просьбы повернуть голову. Он также пытался улыбнуться. Помимо этого, результаты сканирования мозга показали изменение в активности, показывающее переход от вегетативного в состояние минимального сознания.

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