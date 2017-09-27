Минфин назвал небезопасными сделки с недвижимостью в криптовалюте

«Зачем покупать в этом? Чтобы скрыть свою валюту?» — сказал он. Моисеев подчеркнул, что в подобных сделках нет никакой правозащиты сторон. Кроме того, есть риск, что сделка будет признана ничтожной.

Замминистра напомнил, что на территории России между резидентами сделки должны вестись в рублях. «Никто не разрешит расчеты в этом, это запрещено российским законом», — заявил он.

Криптовалюта — цифровая (виртуальная) валюта, созданная и работающая только в сети интернет. Единица криптовалюты — монета (англ. coin). Монета защищена от подделки, поскольку представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно.