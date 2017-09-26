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12:57 (мск), источник: РИА Крым

Власти Симферополя рассказали о готовности домов к отопительному сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости (Крым). Товарищества собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы подготовили к отопительному сезону в Симферополе 88% домов. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Кирилл Скороходов.

Источник: РИА "Новости"

«На территории города располагаются 3488 многоквартирных домов, которые обслуживает 21 управляющая организация. Основная задача была — подготовить 2255 домов с центральным отоплением, 1233 — с автономным и печным отоплением. Фактическая готовность составляет 88%. Все многоквартирные дома, которые находятся в управлении управляющих организаций, готовы к отопительному сезону. Все акты готовности домов у нас без замечаний, за исключением домов, которые управляются ТСЖ и ЖСК», — констатировал Скороходов.

По его словам, администрация создает специальную комиссию, которая разберется в сложившейся ситуации. «Рычагов влияния на них (ТСЖ и ЖСК — ред.) практически нет. Мы направляли письма, собирали совещания с жилинспекцией, но действий не последовало. Мы сейчас создаем отдельную комиссию с привлечением административно-технического контроля, которая будет выезжать на места и привлекать к ответственности за нарушение правил подготовки к отопительному периоду. Добрым словом не получилось убедить», — заявил Скороходов.

В свою очередь глава администрации Симферополя Игорь Лукашев пригрозил принять меры в отношении ТСЖ. «Я с ними очень жестко поступлю. Работа, которая ими проводится, не устраивает никого: ни жителей, ни город, ни главу Республики. Я сам буду заезжать в ТСЖ. Но хорошей жизни им при плохой работе я не обещаю. Тех, кто не будет справляться с обязанностями, мы будем убирать, а кого-то и наказывать», — заверил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил закончить подготовку к отопительному сезону 15 сентября. В начале сентября в МинЖКХ сообщили, что к осенне-зимнему периоду не готовы более 2 тысяч домов из 13 тысяч.

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