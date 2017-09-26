В 15 районах Воронежской области отремонтируют 22 пешеходных перехода

Речь идет о магистралях «Борисоглебск — Петровское», «Подъезд к г. Саратову» — с. Танцырей, «Елань-Колено — Бутурлиновка», «Курск — Борисоглебск» — Грибановский — Посевкино — гр. Тамбовской обл. — с. Малая Грибановка, «Богучар — Кантемировка» — с. Талы, «Еленовка — Волоконовка», «Колодезный — Круглое», «Воронеж — Луганск» — Давыдовка, «М-4 “Дон” — Малая Приваловка — гр. Липецкой обл.» — п. Воля, «Новая Усмань — Тимирязево — Горенские Выселки», «Северный подъезд к г. Острогожск» — «Острогожск — Алексеевка», «Павловск — Калач — Петропавловка» — Бутурлиновка — х. Шувалов, «Павловск — Калач — Петропавловка» — Бутурлиновка — Воронцовка — Ерышевка, «Курск — Борисоглебск» — с. Красный Лиман, «Белгород — Павловск — сл. Подгорное», «М-4 “Дон” — с. Чертовицы», «Обход г. Воронежа км 16+220 в Рамонском районе, “М-4 “Дон” — с. Ямное — Новоживотинное”, “Репьевка — Краснолипье — Россошки — гр. Хохольского р-на”, “Богучар — Старая Калитва — Россошь” — с. Кулаковка», «Семилуки — Землянск» — с. Перлевка и «Землянск — Старая Ольшанка» — д. Ивановка.