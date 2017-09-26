Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Водитель авто с номером АМР, сбивший полицейского, связан с ФСБ
«Верховный лгун по правам человека»: в Крыму о докладе ООН
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Дочь Примадонны скопировала мамин клип 40-летней давности – СМИ
Бузова получила премию в "обнаженном" комбинезоне
Сергей Шнуров отправился по святым местам (фото)
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20В Мексике произошло мощное землетрясение
13:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

В 15 районах Воронежской области отремонтируют 22 пешеходных перехода

В Воронежской области до конца декабря отремонтируют 22 пешеходных перехода на автомобильных дорогах в 15 районах. Средства на эти цели выделят из бюджета региона. Начальная цена контракта — 24,6 млн рублей.

Источник: Вести - Воронеж

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит привести в порядок пешеходные переходы в Борисоглебском городском округе, Бутурлиновском, Грибановском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Новоусманском, Острогожском, Павловском, Панинском, Подгоренском, Рамонском, Репьёвском, Россошанском и Семилукском районах.

Речь идет о магистралях «Борисоглебск — Петровское», «Подъезд к г. Саратову» — с. Танцырей, «Елань-Колено — Бутурлиновка», «Курск — Борисоглебск» — Грибановский — Посевкино — гр. Тамбовской обл. — с. Малая Грибановка, «Богучар — Кантемировка» — с. Талы, «Еленовка — Волоконовка», «Колодезный — Круглое», «Воронеж — Луганск» — Давыдовка, «М-4 “Дон” — Малая Приваловка — гр. Липецкой обл.» — п. Воля, «Новая Усмань — Тимирязево — Горенские Выселки», «Северный подъезд к г. Острогожск» — «Острогожск — Алексеевка», «Павловск — Калач — Петропавловка» — Бутурлиновка — х. Шувалов, «Павловск — Калач — Петропавловка» — Бутурлиновка — Воронцовка — Ерышевка, «Курск — Борисоглебск» — с. Красный Лиман, «Белгород — Павловск — сл. Подгорное», «М-4 “Дон” — с. Чертовицы», «Обход г. Воронежа км 16+220 в Рамонском районе, “М-4 “Дон” — с. Ямное — Новоживотинное”, “Репьевка — Краснолипье — Россошки — гр. Хохольского р-на”, “Богучар — Старая Калитва — Россошь” — с. Кулаковка», «Семилуки — Землянск» — с. Перлевка и «Землянск — Старая Ольшанка» — д. Ивановка.

На пешеходных переходах установят дорожные знаки, смонтируют автономные системы освещения и нанесут дорожную разметку. Завершить работы подрядчик должен к 20 декабря 2017 года.

Заказчиком работ выступает департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. Срок окончания подачи заявок — 9 октября. Аукцион состоится 16 октября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, изъятые у Улюкаева
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино В середине августа режиссер обвинил руководство совета в безответственности
Недвижимость
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь