В осенний призыв в армию отправят 2700 петербуржцев

Источник: РИА "Новости"

Отдавать долг родине в осенний призыв молодежь Петербурга начнет 17 октября. Главный военком Петербурга Сергей Качковский сегодня подвел итоги весеннего призыва и рассказал о планах на предстоящие осенние сборы.

Весной, по словам Качковского, в распоряжение вооруженных сил поступило 3 тысячи 149 призывников. Большинство отправлены в режимные части Минобороны.

Вместе с тем из 23 тысяч призывников повестки удалось вручить только 19 тысячам. Местонахождение остальных до сих пор не известно.

Злостными уклонистами считаются 23 человека, и по 20 из них возбуждены уголовные дела.

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Удивляюсь, откуда сегодня появляются уклонисты. Служить сегодня и по экипировке, и по бытовым условиям, и по расписанию — максимально комфортно. К тому же солдатам даже деньги за службу платят — грех не служить. Георгий Полтавченко Губернатор Санкт-Петербурга