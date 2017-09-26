В осенний призыв в армию отправят 2700 петербуржцев
Из них 45 человек будут проходить альтернативную службу.
Из них 45 человек будут проходить альтернативную службу.
Отдавать долг родине в осенний призыв молодежь Петербурга начнет 17 октября. Главный военком Петербурга Сергей Качковский сегодня подвел итоги весеннего призыва и рассказал о планах на предстоящие осенние сборы.
Вместе с тем из 23 тысяч призывников повестки удалось вручить только 19 тысячам. Местонахождение остальных до сих пор не известно.
Злостными уклонистами считаются 23 человека, и по 20 из них возбуждены уголовные дела.
Удивляюсь, откуда сегодня появляются уклонисты. Служить сегодня и по экипировке, и по бытовым условиям, и по расписанию — максимально комфортно. К тому же солдатам даже деньги за службу платят — грех не служить.
А этой осенью в армию отправят 2700 призывников. Большая часть будет служить в режимных частях, 10% в «научных ротах», а еще 45 человек направят на альтернативную службу.