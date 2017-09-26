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12:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В осенний призыв в армию отправят 2700 петербуржцев

Из них 45 человек будут проходить альтернативную службу.

Источник: РИА "Новости"

Отдавать долг родине в осенний призыв молодежь Петербурга начнет 17 октября. Главный военком Петербурга Сергей Качковский сегодня подвел итоги весеннего призыва и рассказал о планах на предстоящие осенние сборы.

Весной, по словам Качковского, в распоряжение вооруженных сил поступило 3 тысячи 149 призывников. Большинство отправлены в режимные части Минобороны.

Вместе с тем из 23 тысяч призывников повестки удалось вручить только 19 тысячам. Местонахождение остальных до сих пор не известно.

Злостными уклонистами считаются 23 человека, и по 20 из них возбуждены уголовные дела.

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Удивляюсь, откуда сегодня появляются уклонисты. Служить сегодня и по экипировке, и по бытовым условиям, и по расписанию — максимально комфортно. К тому же солдатам даже деньги за службу платят — грех не служить.
Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

А этой осенью в армию отправят 2700 призывников. Большая часть будет служить в режимных частях, 10% в «научных ротах», а еще 45 человек направят на альтернативную службу.

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