Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинец возмущен курортом в РФ: «Для кого все это строили?» -СМИ
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ о том, как в ООН "раскусили" трюк Порошенко
Мнение: Поезд ушел, а грузы из РФ - мимо Украины
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
Сбившего полицейского в Москве увезли с места ДТП на машине ФСБ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
13:21 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутскую 5-классницу наградили медалью «За спасение погибающих на водах»

Награду отважной школьнице вручил сотрудник МЧС.

Пятиклассницу школы № 11 в Иркутске Арину Мокину наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков вручил Арине Мокиной цветы и самую главную награду — медаль «За спасение погибающих на водах».

Напомним, что иркутянка Арина Мокина спасла из ледовой западни свою подругу еще зимой. Об отважном поступке школьницы спасателям стало известно не сразу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Красноярске во время тест-драйва украли BMW стоимостью 5 миллионов рублей
Возврат пассажиров «ВИМ-Авиа» может стоить более $10 млн
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
ФСБ восемь часов осматривала $2 млн, изъятые у Улюкаева
Российского гонщика отстранили от выступлений в Формуле-1
Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Facebook
Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
В России появился 7-местный кроссовер за 800 000 рублей Российский офис китайской компании Lifan опубликовал прайс-лист на новый паркетник Myway
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино В середине августа режиссер обвинил руководство совета в безответственности
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
9 моделей пальто, которые в моде этой осенью и зимой (фото) Осень можно считать лучшим временем года хотя бы за то, что у нас появляется возможность носить красивые пальто каждый день
Дети
Ольга Ломоносова показала подросшего сына Актриса отдала Федора на плавание.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь