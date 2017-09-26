Иркутскую 5-классницу наградили медалью «За спасение погибающих на водах»
Награду отважной школьнице вручил сотрудник МЧС.
Награду отважной школьнице вручил сотрудник МЧС.
Пятиклассницу школы № 11 в Иркутске Арину Мокину наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Об этом сообщает
Замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков вручил Арине Мокиной цветы и самую главную награду — медаль «За спасение погибающих на водах».
Напомним, что иркутянка Арина Мокина спасла из ледовой западни свою подругу еще зимой. Об отважном поступке школьницы спасателям стало известно не сразу.