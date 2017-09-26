Мэрия советует омичам сменить летнюю резину на зимнюю
Заморозки в регионе продлятся как минимум до 2 октября.
Заморозки в регионе продлятся как минимум до 2 октября.
Заморозки до — 1… — 6 ºС ожидаются в Омской области в ближайшую неделю, сообщает
Так, по прогнозу синоптиков заморозки в регионе ожидаются с 27 сентября по 2 октября.
Специалисты департамента общественной безопасности напоминают о необходимости вовремя сменить комплект летней резины на зимние покрышки и наклеить на заднее стекло машины знак «Ш», соответствующий требованиям ПДД.
ГУ МЧС России по Омской области, в свою очередь, предупреждает о гололёде на дорогах и возможном росте пробок и количества ДТП, а также о возможной гибели растений на дачах.