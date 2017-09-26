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15:55 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области появились общественные жилищные инспекторы

В 12 городских округах и 36 муниципальных районах Ростовской области сформирован институт общественных жилищных инспекторов, сообщил начальник Госжилинспекции региона Павел Асташев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Общественную палату региона поступило более 160 заявлений от желающих стать жилищными инспекторами. Комиссия отобрала 61 человека, из них 8 — в Ростове.

«Общественные инспекторы будут участвовать в проверках, проводимых государственными жилищными инспекторами, принимать участие в личных приемах граждан, а также вести разъяснительную работу среди жителей о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — пояснил Павел Асташев.

Кроме того, общественные инспекторы будут содействовать в контроле качества капремонта многоквартирных домов в регионе.

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