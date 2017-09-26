В Ростовской области появились общественные жилищные инспекторы
В 12 городских округах и 36 муниципальных районах Ростовской области сформирован институт общественных жилищных инспекторов, сообщил начальник Госжилинспекции региона Павел Асташев.
В 12 городских округах и 36 муниципальных районах Ростовской области сформирован институт общественных жилищных инспекторов, сообщил начальник Госжилинспекции региона Павел Асташев.
Как сообщает
«Общественные инспекторы будут участвовать в проверках, проводимых государственными жилищными инспекторами, принимать участие в личных приемах граждан, а также вести разъяснительную работу среди жителей о правах и обязанностях в сфере
Кроме того, общественные инспекторы будут содействовать в контроле качества капремонта многоквартирных домов в регионе.