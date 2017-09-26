Россияне стали давать меньше взяток врачам

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2007−2016 годы. В России пациенты стали реже давать взятки врачам. Доля пациентов больниц, которые платили за свое лечение неформально, в общей сумме платежей сократилась с 71,5% в 2013 году до 48,5% в 2016 году. Одновременно с этим возросла доля пациентов, оплачивающих свое лечение в стационаре официально, — с 18,5% в 2013 году до 22,3% в 2016 году.