Россияне стали давать меньше взяток врачам
В российских больницах с 2013 по 2016 год доля взяток в общей сумме платежей сократилась в полтора раза — с 72% до 49%.
В российских больницах с 2013 по 2016 год доля взяток в общей сумме платежей сократилась в полтора раза — с 72% до 49%.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования Высшей школы экономики на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2007−2016 годы. В России пациенты стали реже давать взятки врачам. Доля пациентов больниц, которые платили за свое лечение неформально, в общей сумме платежей сократилась с 71,5% в 2013 году до 48,5% в 2016 году. Одновременно с этим возросла доля пациентов, оплачивающих свое лечение в стационаре официально, — с 18,5% в 2013 году до 22,3% в 2016 году.
Эксперты Высшей школы экономики отмечают, что в период кризиса 2014−2016 годов россияне перешли на более дешевые лекарства, стали реже лечиться в платных клиниках и меньше давать взятки врачам государственных больниц. По данным исследователей к уменьшению количества взяток привело как сокращение расходов домохозяйств на медуслуги в целом, так и расширение перечня узаконенных платных типов лечения.