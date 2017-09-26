В Самарской филармонии исполнят киномузыку Эдуарда Артемьева
В среду, 27 сентября, в 19:00 в Самарской филармонии состоится концерт «Киномузыка Эдуарда Артемьева» в исполнении Ярославского академического Губернаторского симфонического оркестра.
В среду, 27 сентября, в 19:00 в Самарской филармонии состоится концерт «Киномузыка Эдуарда Артемьева» в исполнении Ярославского академического Губернаторского симфонического оркестра.
Произведения Эдуарда Артемьева прозвучат в исполнении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра.
В программе концерта — сюита из музыки к кинофильму «Щелкунчик и Крысиный король» Кончаловского, музыка из фильмов «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сибирский цирюльник», «Легенда № 17» и другие.
В концерте принимает участие Академический хор «Резонанс» СГИК (руководитель — Ирина Горбунцова). Концерт ведет