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13:05 (мск), источник: Volga News

В Самарской филармонии исполнят киномузыку Эдуарда Артемьева

В среду, 27 сентября, в 19:00 в Самарской филармонии состоится концерт «Киномузыка Эдуарда Артемьева» в исполнении Ярославского академического Губернаторского симфонического оркестра.

Произведения Эдуарда Артемьева прозвучат в исполнении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра.

В программе концерта — сюита из музыки к кинофильму «Щелкунчик и Крысиный король» Кончаловского, музыка из фильмов «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Сибирский цирюльник», «Легенда № 17» и другие.

В концерте принимает участие Академический хор «Резонанс» СГИК (руководитель — Ирина Горбунцова). Концерт ведет лектор-музыковед ЯАГСО Анна Камаева.

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