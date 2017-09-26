Еще один большой айсберг откололся от Антарктиды
Спутниковые снимки показали рождение очередного крупного айсберга площадью более 250 квадратных километров. Массив льда отделился от самого быстротающего ледника
Спутниковые снимки показали рождение очередного крупного айсберга площадью более 250 квадратных километров. Массив льда отделился от самого быстротающего ледника
Уменьшение ледника
Отделение также подтвердили данные со спутников MODIS и Landsat 8. Пока айсберг кажется нестабильным, от него откалываются меньшие куски льда. Кристофер Шуман из Лаборатории наук о криосфере NASA рассказал Gizmodo, что дело не в размере, а в общей тенденции.
«Дело в прогрессирующем отступлении ледового щита, которое для любого большого ледника происходит очень быстро, особенно расположенного так далеко на юге Антарктиды, — сказал Шуман. — Эта потеря не так велика, как в 2013 году, но это дальнейшее уменьшение достаточно стабильного в начале века ледового фронта».
В глубине нового айсберга образуется много трещин, которые затем двигаются к краям, что говорит об их изначальном появлении еще при движении по земле. Также увеличивается скорость движения ледника, которая сейчас составляет около четырех километров в год, а истончение ледника