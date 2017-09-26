Еще один большой айсберг откололся от Антарктиды

Уменьшение ледника Пайн-Айленд составляет четверть всех потерь льда Антарктидой и равняется примерно равно 45 миллиардам тонн в год. Полученные 23 и 24 сентября космические снимки показывают появление открытой воды между шельфовым ледником и айсбергом. Новый массив плавучего льда, однако, не идет ни в какое сравнение с айсбергом, отколовшимся недавно от ледника Ларсен С, площадь которого составляла около 5,8 тыс. км². Для ледника Пайн-Айленд, который ответственен за 10% Западно-Антарктического ледового щита, это третий большой айсберг за четыре года: в 2013 он породил плавучий лед площадью 652 км², а в 2015 — 582 км².

Отделение также подтвердили данные со спутников MODIS и Landsat 8. Пока айсберг кажется нестабильным, от него откалываются меньшие куски льда. Кристофер Шуман из Лаборатории наук о криосфере NASA рассказал Gizmodo, что дело не в размере, а в общей тенденции.

«Дело в прогрессирующем отступлении ледового щита, которое для любого большого ледника происходит очень быстро, особенно расположенного так далеко на юге Антарктиды, — сказал Шуман. — Эта потеря не так велика, как в 2013 году, но это дальнейшее уменьшение достаточно стабильного в начале века ледового фронта».