Второй подряд рейс «ВИМ-Авиа» из Антальи опаздывает на сутки в Челябинск

«Самолет должен был прилететь вчера поздним вечером, но не прилетел. По предварительной информации, рейс ожидается сегодня около 22 часов местного времени (около 20 часов мск)», — уточнила она.

По ее информации, предыдущий рейс этой авиакомпании из Антальи также прибыл в Челябинск с опозданием почти на 20 часов.