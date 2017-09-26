Второй подряд рейс «ВИМ-Авиа» из Антальи опаздывает на сутки в Челябинск
Челябинск. 26 сентября.
Челябинск. 26 сентября.
«Самолет должен был прилететь вчера поздним вечером, но не прилетел. По предварительной информации, рейс ожидается сегодня около 22 часов местного времени (около 20 часов мск)», — уточнила она.
По ее информации, предыдущий рейс этой авиакомпании из Антальи также прибыл в Челябинск с опозданием почти на 20 часов.
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов