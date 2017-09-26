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13:28 (мск), источник: Интерфакс

Второй подряд рейс «ВИМ-Авиа» из Антальи опаздывает на сутки в Челябинск

Челябинск. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Антальи в Челябинск, который ожидали еще в понедельник вечером, задерживается практически на сутки, сообщила агентству «Интерфакс-Урал» пресс-секретарь аэропорта Челябинска Светлана Зубайдуллина во вторник.

«Самолет должен был прилететь вчера поздним вечером, но не прилетел. По предварительной информации, рейс ожидается сегодня около 22 часов местного времени (около 20 часов мск)», — уточнила она.

По ее информации, предыдущий рейс этой авиакомпании из Антальи также прибыл в Челябинск с опозданием почти на 20 часов.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Остановке предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах, затронувшая тысячи пассажиров. До конца сезона авиакомпания должна была отправить на курорты и вернуть с них от 50 до 80 тыс. клиентов туроператоров. В общей сложности она продала билеты более чем 190 тыс. пассажиров.

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